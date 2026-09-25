Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent
  3. Turar joy
  4. Kottej

Toshkentda sotiladigan kottejlar

;
Mirzo Ulug‘bek Tumani
63
Yunusabad district
39
Sirgali Tumani
8
Yashnabad District
32
Ko'proq ko'rsatish
Kottej Oʻchirish
Tozalash
240 ob'ektlar topildi
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 170 m²
Qavatlar soni 2
Bektemir tumanida 2 qavatli kottej sotiladi 1,7 sotix, 5 xona, 2 ta xammom/xojatxona
$140 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Guzal Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 115 m²
Qavatlar soni 2
Продается коттедж 2 сот . Яшнабадский район.ул.джаркурганская. Кирпичный.2 этажа,теплый п…
$116 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 2
Продается коттедж на м Чкалова .151 школа  1.3 сотки 2 этажный 4 комнат  новый ремонт …
$92 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 210 m²
Qavatlar soni 2
Limonari, 3 sotix
$225 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 210 m²
Qavatlar soni 2
Limonariadagi Eurodom
$250 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 3
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 2
#Yakkasaroy #Glinka #MAKahkhar - Yo'l harakati politsiyasi xodimi Glinka - Fasad - 20 m - ge…
$430 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 1
Darier Buyi, Bozor indeksi, 2,1 akr (13665)
$78 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
#Yakkasaroy #MHSulaymonov - Or-r Hotel Paradise - Fasad - 9m - gektar - 2,87 - Qavatlar soni…
$297 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 5
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 4
#Yakkasaroy #MBGodBarn - Or-r tibbiyot markazi Doktor Shahnoza Fayz - Fasad - 10 m - gektar …
$620 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 550 m²
Qavatlar soni 2
Nikitina, 3,5 akr (N 13814 )
$600 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 2
Hasanbay, 1,7 akr (13243)
$185 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 15 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 15 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 15
Maydoni 550 m²
Qavatlar soni 3
40 yil, 50 akr (12746)
$2,10M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 210 m²
Qavatlar soni 2
Yangi Oʻzbekiston, 2 akr (13761)
$177 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 130 m²
Qavatlar soni 2
Olmos mahallasi, 1,1 akr (13320)
$118 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 2
Yangi Khaet, 2 akr (12032)
$225 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 180 m²
Qavatlar soni 2
Ijaraga Evroxaus (Chukursoy) - Jomiy Olmazor tumani 2 sotix yer, 2 qavat 3 yotoq xonasi va …
$2 200
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 340 m²
Qavatlar soni 2
Firuzadagi Eurohouse (Pilla)
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 430 m²
Qavatlar soni 2
#Yakkasaroy #MBogshed - Or-r Davr bank - Fasad - 20m *18m - gektar - 3,3 - Qavatlar soni - 2…
$670 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 5
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 3
YEVRO LUKSURY UY SOTILADI Kottej shaharchasi SAYRAM QISLOGI gektar - 6 gektar Qurilish mayd…
$1,10M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 420 m²
Qavatlar soni 2
Limonariyada yuqori texnologiyali kottej shaharchasi
$310 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 4
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 3
#Yakkasaroy #Rakat #MBelarik #Ipateca - Or-r masjidi - gektar - 3,5 - Fasad - 18 m - Qavatla…
$1,30M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 530 m²
Qavatlar soni 2
Kengmakon, 9,2 akr (13201)
$300 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 3 m²
Qavatlar soni 1
Kotej sotiladi, Sergeli tumani, diqqatga sazovor joy - O'zgo'rishAlohida kirish joyi va o'zi…
$51 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Larisa Home Property
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 15 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 15 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 15
Hammomlar soni 5
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
#Yakkasaroy #Glinka #MHSulaymonov - Or-r 118-maktab - Fasad - 50 m - gektar - 6 - Qavatlar s…
$1,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 2
Tsialkovskiy, 3 akr (13279)
$550 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Yunusobod 19, 2,7 akr (12877)
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 240 m²
Qavatlar soni 3
#Yunusobod - Or-r AQSh elchixonasi - Fasad - 8m - gektar - 1,2 - Binolar - 1 - Qavatlar soni…
$209 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
Yangi Oʻzbekiston, 12 akr (N 12899)
$310 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 270 m²
Qavatlar soni 2
Zenith, Xolis, 6 akr (12519)
$410 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 380 m²
Qavatlar soni 2
Bir yozgi Bektemirsk viloyatida sotiladi! Joylashgan joyi: Loyih - Yangi masjid, Turar jo…
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita