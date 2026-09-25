Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Учтепинский район
  3. Turar joy
  4. Uy

in Uchtepa Tumani uy sotib olish uchun

;
37 ob'ektlar topildi
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 465 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Iltimos, vositachilarni bezovta qilmang
$215 735
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 125 m²
Qavatlar soni 2
Uchtepin tumanida 2 qavatli ixcham kottej sotiladi Oilaviy dam olish uchun ajoyib imkoniyat!…
$120 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
COSMOS
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 240 m²
Qavatlar soni 1
Uyni yer bilan sotish. ID 100139 ID: 100139 Er bilan uy sotilishi. Uchastka maydoni: 7,6 ak…
$275 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 12 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 12 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Hammomlar soni 8
Maydoni 900 m²
Qavatlar soni 3
Klassik uslubdagi hashamatli evro uy sotiladi Mirzo Ulug'bek tumani Lunacharskiy markazi, o…
$930 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HOT LOTs by Irina Markova
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 1 100 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$449 582
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 3
Уй сотилади 7 хона + подвал Мебеллари билан сотилади Яхши махаллада жойлашган хамма шароитл…
$260 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Larisa Home Property
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Katta oilaga 6 sotix 8 xonali 2 ta uy sotaman. Uchastkaning jabhasi 20 m * 30 milya. Shuning…
$339 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Katta oilaga 6 sotix 8 xonali 2 ta uy sotaman. Uchastkaning jabhasi 20 m * 30 milya. Shuning…
$339 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 18 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 18 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 18
Maydoni 650 m²
Qavatlar soni 3
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$464 568
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 4
Продаётся! Новый дом! Адрес:Учтепинский район Ориентир: Штаб. Кор егди махалла. 75 школа …
$145 557
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 11 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 11 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 11
Maydoni 650 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$439 591
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 480 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Iltimos, vositachilarni bezovta qilmang
$204 960
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 10 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Hammomlar soni 5
Qavatlar soni 1
❗️СРОЧНО СРОЧНО❗️ ПРОДАЕТСЯ ДОМ Учтепа хокимият, Тукимачи Учтепаинский район, рядом Бе…
$278 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 1
#Uchtepa #Birlik #Uchaska #3.5-Sotok #5-Hona Manzil:Vatanparvar DOSAF,Mosh Tabib mahallasi Ф…
$135 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 460 m²
Qavatlar soni 2
#участок #ховли #коробка Учтепа туманида 4.6 соток Ховли Му́лжал: Она-бола, "Янги Лабзак"…
$355 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
Уч тепа район Саккокийда 6 сотихли участка сотилади 8 та хона, фасади 17,5 метр Дарвозаси …
$220 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 460 m²
Qavatlar soni 3
Учтепа тумани Лабзак махаллада 4.6 сотикли евро участка сотилади хоналар сони 8 та. санузелл…
$355 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Продаётся Евро Коробка 2.1 соток 2 этажный + Подвал Махалля Бирлик Такачи Токимачилик Махал…
$155 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 2
Продаётся дом Литературный Уй бозор 1.5 соток 2 этажный 6 комнатная дом Учтепинский район
$85 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
#ховли #участок #жилой Учтепа туманида 6 соток Ховли сотилади. Му́лжал: Саккокий Умумий ма…
$220 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 2
Продаётся дом Махалля Шофоиз 3.5 соток 7 комнатная 3 сан узла Евро ремонт Ховли Сотилади …
$220 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 180 m²
Qavatlar soni 2
Уй-ховли сотилади Котта Кани махаллада Учтепа тумани Ориентир Котта Кани круги Атрофида м…
$180 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Summit group
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 2
Продаётся дом Урикзор 8 соток 2 этажный 7 комнатный дом Состояние среднее 350 кв.м дом …
$295 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
#ховли #участок #жилой Учтепа туманида 6 соток Ховли сотилади. Му́лжал: Саккокий Умумий ма…
$220 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 205 m²
Qavatlar soni 2
Aloqa raqami 999048474 Bayt.Olx.uz saytimiz Younghik Xonalar soni: 3+zal Qavat: 2 Belgilan…
$72 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Bayt
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 320 m²
Qavatlar soni 1
Учтепа район Бирлик, Саккокийда 3.2 сотихли ховли сотилади. 6 та хона (2 та зал, 4 та спаль…
$135 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 320 m²
Qavatlar soni 1
Учтепа тумани Бирлик Саккокийда 3.2 сотикдан 2 та ховли сотилади уртасидан булинган хар бири…
$135 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 750 m²
Qavatlar soni 3
E'lon № 334 Yangi evro uy sotiladi! Manzil: Uchtepa tumani Belgilangan manzil: Izza mahal…
$385 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Best Homes
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 375 m²
Qavatlar soni 2
#ховли #участок #учтепа Учтепа туманида ховли сотилади Му́лжал: Учтепа тумани, Бедапоя ма…
$240 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 10 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 2
Урикзор Лагерь кучада 8 сотих ховли 10 хона 3 та санузел Ошхона подвал бор канализация сув…
$220 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
arzon
elita