Застройщик «MAROQAND STROY»

Самаркандская область

Название: ЖК Голден Сити

Цена: Договорная

Квартиры с площадью

от 41-43 кв.м 65-68 кв.м до 85-89 кв.м 105-110 кв.м

Тип оплаты: Ипотека 100% оплата

Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром)

Отделка: готовая

Тип строения: Кирпичные дома

Количество этажей: 10 этажный

Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде.

Класс : Премиум-класса

Охраняемый двор

Подземный паркинг

Описание:

О жилом комплексе

Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья, газоны и клумбы. Игровая площадка обустроена как целый парк развлечений. Он гармонично вписывается в ландшафт и направлен на безопасный и здоровый досуг детей. Для безопасного проживания резидентов установлены камеры видеонаблюдения и домофоны. Также есть вместительная и практичная паркинг-зона. В подъездах установлено бесшумные и скоростные лифты.

Квартиры в ЖК «Golden City»

Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Готовый ремонт, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. В них также будут установлены прочные алюминиевые профили нового поколения. Подземная парковка не заменимая часть жилого комплекса премиум сегмента.

Локация

Адрес: город Самарканд, ул.Абу Рейхана Беруни.

Ориентир: Поворот, Чайная фабрика.