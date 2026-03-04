  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi SHOSHKENT

Turar-joy majmuasi SHOSHKENT

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$130,000
;
9
Arizani qoldiring
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 38205
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Юнусабадский район
  • Manzil
    Srkver
  • Metro
    Abdulla Qodirii (~ 900 m)
  • Metro
    Amir Temur Xiyoboni (~ 500 m)
  • Metro
    Mustaqilliq Maidoni (~ 800 m)
  • Metro
    Yunus Rajabiy (~ 500 m)

Kompleks haqida

Tarjima
asl nusxasini ko'rsatish
Русский Русский

Yakkasaroy tumani

Belgilangan manzil: st. Shota Rustaveli, Yaponamama, Mening yo'lim

Xonalar: 2
Qavat: 13
Qavatlar soni: 14
Kvadrat: 57 + Balkon
Holati: evro remont
Mebel va maishiy texnika bilan
Yangi ta'mirlash hech kim yashamagan
 

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    Uy topshirildi
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    14
Kompleksdagi kvartiralar
Kvartiralar
Maydoni, m²
Narxi m², USD
Kvartira narxi, USD
Kvartiralar 2 xonalar
Maydoni, m² 55.0
Narxi m², USD 2,291
Kvartira narxi, USD 126,000

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Oziq-ovqat va ichimliklar
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi MEGAPOLIS
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$150,000
Turar-joy choragi "TowerUP"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28,200
QQS
Turar-joy majmuasi "Davr Residence"
Eshanguzar, Oʻzbekiston
dan
$30,458
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$37,432
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$693
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi SHOSHKENT
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$130,000
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»
Turar-joy majmuasi 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»
Turar-joy majmuasi 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$78,500
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 13
LCD "Caravan Avenue" ning yangi binosida 3 xonali kvartira | Buyuk Ipak Yo'li (Lafarga Sent-) | 60,2 m² | Katakcha | 78 200 $ 🔥 ③ Umumiy ma'lumotlar:
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК Yangi Qo'shnilar
Turar-joy majmuasi ЖК Yangi Qo'shnilar
Turar-joy majmuasi ЖК Yangi Qo'shnilar
Turar-joy majmuasi ЖК Yangi Qo'shnilar
Turar-joy majmuasi ЖК Yangi Qo'shnilar
Turar-joy majmuasi ЖК Yangi Qo'shnilar
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$723
Sergeli tumani, Yangi Shoshtepa Yunariq ko‘chasida 12-16 qavatli uylardan iborat zamonaviy yangi shaharcha barpo etilmoqda. Kvartiralarning umumiy soni – 1000. Majmuaning birinchi qavati tijorat binolari uchun ajratilgan. 16 qavatli binoning 17-qavatida Toshkent shahrining go'zal manzarali p…
Quruvchi
BM GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BM GROUP
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Juma, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК Ulug’; House Residence   Новый жилой комплекс «Ulug’; House Residence» предлагает жилье премиум-класса, построенное из лучших материалов по современным технологиям. 13 и 16 этажный дом с роскошным лобби и уютный двор с фонтанами на территории, обеспечивают все условия для безопасног…
Quruvchi
Ulug’ House Residence
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ulug’ House Residence
Aloqa tillari
Русский
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish