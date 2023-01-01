_item_complex_h1_

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Bukhara City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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10
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Kompleks haqida

Mutavalli City это 7-ми этажный дом, развитая инфраструктура, удобное расположение, зеленый сад и тихий район, расположен на берегу канала Шавот в Городе Ургенче.

Планировки квартир:
2 комнатые – от 63,1 м² до 66,5 м²;
3-комнатные – от 73,0 м² до 98,4 м²;

Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка. 

Mutavalli City – жилой комплекс – это жилой комплекс, в котором есть не только качественные дома, но и различные дополнительные удобства.

Mutavalli City – добротные дома от надежной строительной компании

Yangi bino joylashgan joy
Bukhara City, O‘zbekiston
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Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Bukhara City, O‘zbekiston
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438,90M soʻm
Maydoni 41–118 m²
6 ob'ektlar 6
Taslim bo'lish: 2023
Quruvchi: GRAND CAPITAL
Solaris - новое помещение, имеющий развитая инфраструктура построен в панорамном виде. Адрес - Яккасарайкий район, массив Кушбеги, улица Шота Руставели. Для вашей полной безопасности назначен видеонаблюдение и Face ID, который производен на основе высоких технологий. Для вашего максимального комфорта в этом месте запрещено автомобильное движение. Этот принцип обеспечивает полную безопасность детей и взрослых. Вокруг жилого комплекса есть подземный паркинг, детские и спортивные площадки и место отдыха. Самое главное, возле Solaris eсть река. Лучшее место для семейных прогулок, катания на велосипедах и пеших прогулок в Solaris.
Kvartira binosi ЖК Zumrad 
Kvartira binosi ЖК Zumrad 
Bukhara City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: POYTAXT MAVZESI
Zumrad turar-joy majmuasi  LCD « Zumrad ” ning afzalliklaridan biri bu shahar markazida joylashganligi. Turar-joy kompleks parklari yaqinida, do'konlar, supermarketlar, kafelar, kasalxonalar, dorixonalar va boshqalar. Sizga tom ma'noda « kerak bo'lgan hamma narsa »!  « Zumrad » turar-joy majmuasida kichik aholi uchun infratuzilishga alohida e'tibor beriladi. Majmua hududida rivojlanish dasturlari va maktabga tayyorgarlik bilan zamonaviy shahar bolalar bog'chasini qurish rejalashtirilgan. Har doim katta ikki qavatli kvartirani orzu qilarmidingiz? Zumrad LCD tushlarni amalga oshiradi  Endi siz Fergana markazidagi eng yaxshi turar-joy majmuasida katta pentxaus egasi bo'lishingiz mumkin! Bolderni fantaziya qiling! 3,4 metr balandlikdagi gipslangan devorlar va shiftlar sizning har qanday fikringizni qabul qiladi « Zumrad ” turar-joy majmuasidagi xonadonlar sizni shovqin, shashka, sovuq va namlikdan himoya qiladigan yuqori sifatli plastik derazalar bilan jihozlangan. LCD « Zumrad » - eng yaxshisini qidiruvchilar uchun! Bizning manzilimiz: g. Fergana, B. Marginoniy va Boburni kesib o'tish. Manzil: Dilobar kafesi.
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Bukhara City, O‘zbekiston
dan
531,89M soʻm
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: NEWMON GROUP
Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города. Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах ходьбы). Непосредственная близость к таким центральным улицам как Осиё, Абдулла Кадыри, проспектами Мустакиллик и Амира Темура позволят жителям быстро добираться до места работы или учебы. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА 2-х уровневый подземный паркинг с комнатой для шоферов. Велодорожки и парковки у подъездов. Уникальный ландшафт с зелеными насаждениями и арт-объектами. Стильные тенистые беседки, многоуровневые лаунж-зоны с микроклиматом. Фонтаны. Барбекю зона и чайхана Освещаемые прогулочные дорожки Разновозрастные детские площадки. Зона воркшопов и настольных игр, место для гаджетов с FREE WI-FI и подзарядкой. Открытый кинотеатр. Ресторан с атриумом внутри территории без доступа посторонних лиц. Воркаут и прорезиненные беговые дорожки по периметру двора. Универсальный стадион для командных игр. Спортивный комплекс с бассейном, хаммамом и фитнесс залом. Медицинский пункт. Намазхана и комната омовения. Интерактивная детская игровая. Бизнес-зона с переговорными и зал для проведение мероприятий. Места для выгула домашних питомцев Брендовые магазины, рестораны, кофейни, бытовые услуги, клиники по всему периметру.Клубный город – это уникальная архитектурная концепция, предусматривающая создание жилых пространств с собственной развитой инфраструктурой, которая включает как открытые – дворовые, так и закрытые спортивно-рекреационные пространства для владельцев апартаментов.  