_item_complex_h1_

Mutavalli City это 7-ми этажный дом, развитая инфраструктура, удобное расположение, зеленый сад и тихий район, расположен на берегу канала Шавот в Городе Ургенче.

Планировки квартир:

2 комнатые – от 63,1 м² до 66,5 м²;

3-комнатные – от 73,0 м² до 98,4 м²;

Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.

Mutavalli City – жилой комплекс – это жилой комплекс, в котором есть не только качественные дома, но и различные дополнительные удобства.

Mutavalli City – добротные дома от надежной строительной компании