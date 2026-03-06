  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Кибрай
  4. Yangi binolarda kvartiralar

Kibrayda, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
288
Buxoro viloyati
17
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Turar-joy majmuasi Премиум-класса Turon | продажа квартир Кибрай 1-3 комн. квартиры
Kibray, Oʻzbekiston
dan
$630,00M
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 6
🏗 Turon | Renaissance Building Жилой комплекс премиум-класса, где современные технологии встречаются с уютом. Уникальность проекта — в его энергонезависимости: солнечные панели обеспечат работу лифтов и освещение даже при городском отключении электричества! 📍 Локация: Ташкентская обл., К…
Agentlik
КупиДом
Turar-joy majmuasi Alandalus квартиры комфорт класса Кибрай (1-4 комн. квартиры)
Kibray, Oʻzbekiston
dan
$39,931
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 10
🏗 Alandalus | Renaissance Building Идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и спокойствием пригорода. Комплекс расположен в активно развивающемся районе «Новый Узбекистан» и привлекает внимание своим светлым, современным фасадом. 📍 Локация: Ташкентская обл., Киб…
Agentlik
КупиДом
