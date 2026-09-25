Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чиланзарский район
  3. Tijorat
  4. Investitsiya

in Chilanzar district, Oʻzbekiston investitsiya mulki

;
tijorat mulki
159
tayyor biznes
4
Investitsiya Oʻchirish
Tozalash
3 ob'ekt topildi
ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕПОМЕЩЕНИЕ Чиланзар 1Линия _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕПОМЕЩЕНИЕ Чиланзар 1Линия
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 80 m²
Qavatlar soni 1
SOTISH (turar-joy bo'lmagan) binolar: FOYDALI INVESTITSIYA! #Chilonzor tumani Ofis: Chupon …
$117 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся НЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЯ С Арендатором Чиланзар 1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся НЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЯ С Арендатором Чиланзар 1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 83 m²
Sotish uchun (turar-joy bo'lmagan) BUYU: FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Chilonzor tumani Belgilan…
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Investitsiya _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Investitsiya
Toshkent, Oʻzbekiston
ALFA SAVDO MARKAZI inson hayotining barcha jabhalarini o'z ichiga oladi, shuning uchun u uni…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ALHFA-PLAZA TRADE
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN