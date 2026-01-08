Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
Investitsiya mulki in Yakkasaray District, Oʻzbekiston

2 ob'ekt topildi
Продажа подземной парковки в ЖК "Via Port" с обоих сторон. Своя Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Продажа подземной парковки в ЖК "Via Port" с обоих сторон. Своя Срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 20 m²
Via Port turar-joy majmuasida 2 ta yer osti avtoturargohi (garaj) sotiladi. Chef Burger kafe…
Talab bo'yicha narx
Agentlik
Rizomulk Group
Aloqa tillari
English, Русский
Investitsiya _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Investitsiya
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Qavatlar soni 9
Muhtasham Apart-Hotel Апарт-отель — это гостиница современного формата, которая ориентиро…
$1,406
Quruvchi
RUSTAM INVEST TRADE
Aloqa tillari
Русский