Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent viloyati
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Toshkent viloyati, Oʻzbekiston

;
Bostanlik district
9
Zangiota Tumani
16
Qibray district
7
Nurafshon (Toytepa)
34
Ko'proq ko'rsatish
89 ob'ektlar topildi
Продается готовый бизнес. Холодильник, температурный режим -21 +45 _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Продается готовый бизнес. Холодильник, температурный режим -21 +45
Parkent district, Oʻzbekiston
Maydoni 25 000 m²
Qavatlar soni 1
Mulk turi: Ofislar, Omborlar, Alohida binolar, Ishlab chiqarish binolari, Bepul foydalanish …
$342 242
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 2 600 m² _just_in Nurafshon (Toytepa), Oʻzbekiston
Tijorat 2 600 m²
Nurafshon (Toytepa), Oʻzbekiston
Maydoni 2 600 m²
Qavat 1/1
Yer uchastkasining maydoni 34 sotix. Binoning umumiy maydoni 2600 m². Elektr ta'minoti 400 k…
$978 800
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 484 m² _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Tijorat 484 m²
Nazarbek, Oʻzbekiston
Maydoni 484 m²
Qavat 1/1
ZANGIOTADAGI PREMIUM TIJORAT OBYEKTI - TAYYOR BIZNES + OQBOR MAJMALASI Manzil: Zangiota, Naz…
$1,10M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 600 m² _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Tijorat 600 m²
Chirchik, Oʻzbekiston
Maydoni 600 m²
Qavat 1/1
1,5 gektar yer maydonida har qanday turdagi tijorat faoliyati uchun ajoyib biznes mulkini so…
$12 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Готовый гостиничный бизнес в горах _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Готовый гостиничный бизнес в горах
Charvak, Oʻzbekiston
Maydoni 3 876 m²
Qavatlar soni 1
Oʻzbekiston togʻlarida restorani boʻlgan faoliyat yurituvchi butik-mehmonxona sotiladi Belgi…
$4,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 2 643 m² _just_in Keles, Oʻzbekiston
Tijorat 2 643 m²
Keles, Oʻzbekiston
Maydoni 2 643 m²
Qavat 1/2
#Toshkent viloyati #Mehnat #MDamarik #Zavod #Bino # 1 qator - Or-r - Fasad - 70 metr - Ob'…
$2,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 13 000 m² _just_in Yangiiul, Oʻzbekiston
Tijorat 13 000 m²
Yangiiul, Oʻzbekiston
Maydoni 13 000 m²
Qavat 1/1
3 temir yo'l liniyasi bo'lgan 2,2 gektar yerdagi biznes mulkini sotaman. Filiallarning sig'i…
$2,90M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Готовый гостиничный бизнес в горах _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Готовый гостиничный бизнес в горах
Charvak, Oʻzbekiston
Maydoni 3 876 m²
Qavatlar soni 1
Oʻzbekiston togʻlarida restorani boʻlgan faoliyat yurituvchi butik-mehmonxona sotiladi Belgi…
$4,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 12 732 m² _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Tijorat 12 732 m²
Kibray, Oʻzbekiston
Maydoni 12 732 m²
Чорвачиликка ихтисослашган тайёр бизнес сотилади. Адрес: Тошкент тумани Ор-р: Келес марказ…
$1,01M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 6 624 m² _just_in Yangiiul, Oʻzbekiston
Tijorat 6 624 m²
Yangiiul, Oʻzbekiston
Maydoni 6 624 m²
Qavat 1/2
1,15 gektar yerga ajoyib tayyor baza sotiladi. Baza hududida: 1400 kv.m. maydondagi maʼmuriy…
$1,20M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 6 624 m² _just_in Yangiiul, Oʻzbekiston
Tijorat 6 624 m²
Yangiiul, Oʻzbekiston
Maydoni 6 624 m²
Qavat 1/2
1,15 gektar yerga ajoyib tayyor baza sotiladi. Baza hududida: 1400 kv.m. maydondagi maʼmuriy…
$1,20M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 394 m² _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Tijorat 394 m²
Charvak, Oʻzbekiston
Maydoni 394 m²
Qavat 1/1
$150 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 850 m² _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Tijorat 850 m²
Kibray, Oʻzbekiston
Maydoni 850 m²
Qavat 1/1
Toshkent viloyati, Qibray tumani, Baytqo‘rg‘onAgar siz tayyor, barqaror daromad keltiruvchi …
$449 988
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 10 000 m² _just_in Yangiiul, Oʻzbekiston
Tijorat 10 000 m²
Yangiiul, Oʻzbekiston
Maydoni 10 000 m²
Qavatlar soni 1
Toshkent shahridan 20 km uzoqlikda Yangiyo'l tumani M-39 yo'li bo'ylab idora va binolar joyl…
$849 999
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 5 400 m² _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Tijorat 5 400 m²
Zangiata, Oʻzbekiston
Maydoni 5 400 m²
Qavat 1/2
#Zangiota #Asosiy - Or-r Taxta Bozor. - Bazaning texnik parametrlari: - maydoni (jami) - 540…
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 500 m² _just_in Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Tijorat 500 m²
Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Maydoni 500 m²
Qavat 1/4
#Bo'stonlik #Humson #Mehmonxona # 1 qator - Uchastka maydoni: 6 akr - Binoning foydali maydo…
$749 980
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 3 000 m² _just_in Yangiiul, Oʻzbekiston
Tijorat 3 000 m²
Yangiiul, Oʻzbekiston
Maydoni 3 000 m²
Qavat 1/2
2 gektarlik zo'r ishlab chiqarish bazasini sotaman.Umumiy maydoni 2500 kv.m.Baza hududida:1.…
$1,80M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tashkil etilgan biznes 20 000 m² _just_in Almalyk, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 20 000 m²
Almalyk, Oʻzbekiston
Maydoni 20 000 m²
Qavatlar soni 3
Ushbu ob'ekt biznes uchun tayyor ekotizim bo'lib, chakana savdo, yuqori darajadagi ofis mayd…
$4,20M
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается Склад 55 Соток Назарбек _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Продается Склад 55 Соток Назарбек
Nazarbek, Oʻzbekiston
Maydoni 485 m²
Qavatlar soni 1
ZANGIOTA PREMIUM SAVDO OBYEKTI - TAYYOR BIZNES + OQBOR MAJMASI 🔥 📍 Joylashuvi: Zangiota, Naz…
$1 000 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 790 m² _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Tijorat 1 790 m²
Zangiata, Oʻzbekiston
Maydoni 1 790 m²
Qavat 1/1
#Zangiota #Buzsuv #Ferma #Angar #Seminar - Or-r Or.Kafe Orom - 40 akr - Fasad 77 m - Fasad c…
$699 981
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 3 000 m² _just_in Yangiiul, Oʻzbekiston
Tijorat 3 000 m²
Yangiiul, Oʻzbekiston
Maydoni 3 000 m²
Qavat 1/2
2 gektarlik zo'r ishlab chiqarish bazasini sotaman.Umumiy maydoni 2500 kv.m.Baza hududida:1.…
$1,80M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Гостиница Общая площадь участка 1,83 га Строительная площадь 1,6 га На террит…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Tashkil etilgan biznes 600 m² _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 600 m²
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
продается уютный дача в Бостанликском районе  в горный место чистый погода всегда красивы…
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TOSHKENT UYLARI
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
О комплексе Экспо центр Общая площадь участка 4,41 га Концепция будущего здания …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Tijorat _just_in Parkent, Oʻzbekiston
Tijorat
Parkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 1 m²
Qavatlar soni 2
Продается производственное помещение: - Ташкентская область - ориентир: Паркент - площа…
$150 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Филиал Ташкентского университета информационных технологий Общая площадь участка 6 га …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Продаётся зона отдыха у реки (Новый Ташкент) 5 коттеджей, хостел, ресторан. От собственника. _just_in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Продаётся зона отдыха у реки (Новый Ташкент) 5 коттеджей, хостел, ресторан. От собственника.
Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Maydoni 17 500 m²
Qavatlar soni 2
🌿 ДАРЁ ЁҚАСИДА ЖОЙЛАШГАН 5 ТА КОТТЕЖДАН ИБОРАТ ТАЙЁР ИНВЕСТИЦИОН КОМПЛЕКС Сотувга кўп фун…
$495 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Многопрофильный торговый центр   Вдоль дороги, напротив комплекса Арены планируется …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 1 670 m² _just_in Sergeli, Oʻzbekiston
Tijorat 1 670 m²
Sergeli, Oʻzbekiston
Maydoni 1 670 m²
Qavatlar soni 4
🔹 Адрес: Сергелийский район 🔹 Ориентир: Хонобод, 1-проезд, дом 62-В. 🔹 Площадь: 1670мкв 🔹…
$830 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Realty Union
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tashkil etilgan biznes 650 m² _just_in Fayziabad, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 650 m²
Fayziabad, Oʻzbekiston
Maydoni 650 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся готовый текстильный бизнес с Экспортным контрактом! 🧵 Готовый производственный …
$350 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari in Toshkent viloyati

ishlab chiqarish binolari
investitsiya mulki
tayyor biznes