Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Кибрайский район
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Qibray district, Oʻzbekiston

;
Kibray
4
7 ob'ektlar topildi
Tijorat 600 m² _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Tijorat 600 m²
Chirchik, Oʻzbekiston
Maydoni 600 m²
Qavat 1/1
1,5 gektar yer maydonida har qanday turdagi tijorat faoliyati uchun ajoyib biznes mulkini so…
$12 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 12 732 m² _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Tijorat 12 732 m²
Kibray, Oʻzbekiston
Maydoni 12 732 m²
Чорвачиликка ихтисослашган тайёр бизнес сотилади. Адрес: Тошкент тумани Ор-р: Келес марказ…
$1,01M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 850 m² _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Tijorat 850 m²
Kibray, Oʻzbekiston
Maydoni 850 m²
Qavat 1/1
Toshkent viloyati, Qibray tumani, Baytqo‘rg‘onAgar siz tayyor, barqaror daromad keltiruvchi …
$449 988
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 1 670 m² _just_in Sergeli, Oʻzbekiston
Tijorat 1 670 m²
Sergeli, Oʻzbekiston
Maydoni 1 670 m²
Qavatlar soni 4
🔹 Адрес: Сергелийский район 🔹 Ориентир: Хонобод, 1-проезд, дом 62-В. 🔹 Площадь: 1670мкв 🔹…
$830 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Realty Union
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ПТИЦЫ ФАБРИКА _just_in Kibray, Oʻzbekiston
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ПТИЦЫ ФАБРИКА
Kibray, Oʻzbekiston
Maydoni 2 m²
Qavatlar soni 1
zudlik bilan Qushlar fabrikasi tomonidan sotiladi investorlar uchun takliflar ko'proq foy…
$1,65M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TOSHKENT UYLARI
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 40 000 m² _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Tijorat 40 000 m²
Kibray, Oʻzbekiston
Maydoni 40 000 m²
$4,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 260 m² _just_in Qibray district, Oʻzbekiston
Tijorat 1 260 m²
Qibray district, Oʻzbekiston
Maydoni 1 260 m²
Qavatlar soni 1
Продажа готовой производственно-складского помещения на закрытой территории: - Район: Мир…
$1,05M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский