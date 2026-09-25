Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Кибрай
  3. Tijorat

Tijorat mulki Kibrayda, Oʻzbekiston

;
4 ob'ekt topildi
Tijorat 12 732 m² _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Tijorat 12 732 m²
Kibray, Oʻzbekiston
Maydoni 12 732 m²
Чорвачиликка ихтисослашган тайёр бизнес сотилади. Адрес: Тошкент тумани Ор-р: Келес марказ…
$1,01M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 850 m² _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Tijorat 850 m²
Kibray, Oʻzbekiston
Maydoni 850 m²
Qavat 1/1
Toshkent viloyati, Qibray tumani, Baytqo‘rg‘onAgar siz tayyor, barqaror daromad keltiruvchi …
$449 988
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ПТИЦЫ ФАБРИКА _just_in Kibray, Oʻzbekiston
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ПТИЦЫ ФАБРИКА
Kibray, Oʻzbekiston
Maydoni 2 m²
Qavatlar soni 1
zudlik bilan Qushlar fabrikasi tomonidan sotiladi investorlar uchun takliflar ko'proq foy…
$1,65M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TOSHKENT UYLARI
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 40 000 m² _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Tijorat 40 000 m²
Kibray, Oʻzbekiston
Maydoni 40 000 m²
$4,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring