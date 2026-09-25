Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Бостанлыкский район
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Bostanlik district, Oʻzbekiston

;
Charvak
3
9 ob'ektlar topildi
Tijorat 500 m² _just_in Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Tijorat 500 m²
Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Maydoni 500 m²
Qavat 1/4
#Bo'stonlik #Humson #Mehmonxona # 1 qator - Uchastka maydoni: 6 akr - Binoning foydali maydo…
$749 980
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Готовый гостиничный бизнес в горах _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Готовый гостиничный бизнес в горах
Charvak, Oʻzbekiston
Maydoni 3 876 m²
Qavatlar soni 1
Oʻzbekiston togʻlarida restorani boʻlgan faoliyat yurituvchi butik-mehmonxona sotiladi Belgi…
$4,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Готовый гостиничный бизнес в горах _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Готовый гостиничный бизнес в горах
Charvak, Oʻzbekiston
Maydoni 3 876 m²
Qavatlar soni 1
Oʻzbekiston togʻlarida restorani boʻlgan faoliyat yurituvchi butik-mehmonxona sotiladi Belgi…
$4,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 394 m² _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Tijorat 394 m²
Charvak, Oʻzbekiston
Maydoni 394 m²
Qavat 1/1
$150 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Mehmonxona 1 000 m² _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Mehmonxona 1 000 m²
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Xonalar 15
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 3
# Chimgan MXI
$400 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tashkil etilgan biznes 600 m² _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 600 m²
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
продается уютный дача в Бостанликском районе  в горный место чистый погода всегда красивы…
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TOSHKENT UYLARI
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается или сдается в аренду действующая швейная фабрика _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Продается или сдается в аренду действующая швейная фабрика
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Maydoni 5 000 m²
Toshkent viloyati, Bo‘stonliq tumani (Toshkent shahridan atigi 30 km uzoqlikda) Ideal joylas…
$1 000 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Продаёться производственный объект с ЖД веткой _just_in Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Продаёться производственный объект с ЖД веткой
Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Maydoni 89 000 m²
8.9 gektar maydon 8.9 Gektar maydoni zig'ir novdasi 800 metr perimetri panjara aylani…
$3,70M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Special Realtor Group
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся готовая гостиница на Чарваке с видом на водохранилище _just_in Yusuphana, Oʻzbekiston
Продаётся готовая гостиница на Чарваке с видом на водохранилище
Yusuphana, Oʻzbekiston
Xonalar 40
Hammomlar soni 10
Maydoni 6 100 m²
Qavatlar soni 3
Mehmonxona Chorvoq suv omboriga yaqin joyda joylashgan. Plyaj, rivojlangan infratuzilma va k…
$2,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring