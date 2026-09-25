Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent viloyati
  3. Tijorat
  4. Ishlab chiqarish

Ishlab chiqarish binolari in Toshkent viloyati, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
89
investitsiya mulki
36
tayyor biznes
8
Ishlab chiqarish Oʻchirish
Tozalash
3 ob'ekt topildi
Продается Склад 55 Соток Назарбек _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Продается Склад 55 Соток Назарбек
Nazarbek, Oʻzbekiston
Maydoni 485 m²
Qavatlar soni 1
ZANGIOTA PREMIUM SAVDO OBYEKTI - TAYYOR BIZNES + OQBOR MAJMASI 🔥 📍 Joylashuvi: Zangiota, Naz…
$1 000 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаеться Производственный объект 75соток _just_in Kushkundy, Oʻzbekiston
Продаеться Производственный объект 75соток
Kushkundy, Oʻzbekiston
Maydoni 7 440 m²
Qavatlar soni 1
Toshkent tumanlik Tulabii MFI Medoni 75 gektar, ikkitasi 2700m2, Hamma Bor aloqasi, Ishlama …
$380 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Special Realtor Group
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаёться производственный объект с ЖД веткой _just_in Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Продаёться производственный объект с ЖД веткой
Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Maydoni 89 000 m²
8.9 gektar maydon 8.9 Gektar maydoni zig'ir novdasi 800 metr perimetri panjara aylani…
$3,70M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Special Realtor Group
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN