Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent viloyati
  3. Tijorat
  4. Tashkil etilgan biznes

in Toshkent viloyati, Oʻzbekiston Tayyor biznes

;
tijorat mulki
89
ishlab chiqarish binolari
3
investitsiya mulki
36
Tashkil etilgan biznes Oʻchirish
Tozalash
8 ob'ektlar topildi
Продается готовый бизнес. Холодильник, температурный режим -21 +45 _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Продается готовый бизнес. Холодильник, температурный режим -21 +45
Parkent district, Oʻzbekiston
Maydoni 25 000 m²
Qavatlar soni 1
Mulk turi: Ofislar, Omborlar, Alohida binolar, Ishlab chiqarish binolari, Bepul foydalanish …
$342 242
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tashkil etilgan biznes 20 000 m² _just_in Almalyk, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 20 000 m²
Almalyk, Oʻzbekiston
Maydoni 20 000 m²
Qavatlar soni 3
Ushbu ob'ekt biznes uchun tayyor ekotizim bo'lib, chakana savdo, yuqori darajadagi ofis mayd…
$4,20M
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tashkil etilgan biznes 600 m² _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 600 m²
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
продается уютный дача в Бостанликском районе  в горный место чистый погода всегда красивы…
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TOSHKENT UYLARI
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tashkil etilgan biznes 650 m² _just_in Fayziabad, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 650 m²
Fayziabad, Oʻzbekiston
Maydoni 650 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся готовый текстильный бизнес с Экспортным контрактом! 🧵 Готовый производственный …
$350 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Действующий высокодоходный монопольный бизнес _just_in Urtachirchik district, Oʻzbekiston
Действующий высокодоходный монопольный бизнес
Urtachirchik district, Oʻzbekiston
Ekzotik enoki va eringi qo'ziqorinlarini etishtirish bo'yicha mavjud biznes sotiladi, Markaz…
$300 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
готовый бизнес кирпичный завод _just_in Toshkent viloyati, Oʻzbekiston
готовый бизнес кирпичный завод
Toshkent viloyati, Oʻzbekiston
Tayyor-Xare-ga tayyorlangan biznes Toshkent viloyatidagi joriy g'isht zavodi (Toshkent…
$1,40M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Гишт заводи _just_in Yangiiul, Oʻzbekiston
Гишт заводи
Yangiiul, Oʻzbekiston
Maydoni 2 m²
Мавжуд ғишт заводи   Тўлиқ тўплам: бизнес, ҳудуд, жиҳозлар ва ҳужжатлар. 📍 Манзил: Тошке…
$1,60M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочно продается готовый бизнес _just_in Urtaaul, Oʻzbekiston
Срочно продается готовый бизнес
Urtaaul, Oʻzbekiston
Maydoni 30 000 m²
Qavatlar soni 4
Bino Inshoot ichidagi - Birlashgan ishlangi ishlangan nasha chiqirishgi Don Teglatonidani ku…
$6,00M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Special Realtor Group
Aloqa tillari
Русский