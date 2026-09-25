Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Зангиатинский район
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Zangiota Tumani, Oʻzbekiston

;
Nazarbek
6
16 ob'ektlar topildi
Tijorat 484 m² _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Tijorat 484 m²
Nazarbek, Oʻzbekiston
Maydoni 484 m²
Qavat 1/1
ZANGIOTADAGI PREMIUM TIJORAT OBYEKTI - TAYYOR BIZNES + OQBOR MAJMALASI Manzil: Zangiota, Naz…
$1,10M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 5 400 m² _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Tijorat 5 400 m²
Zangiata, Oʻzbekiston
Maydoni 5 400 m²
Qavat 1/2
#Zangiota #Asosiy - Or-r Taxta Bozor. - Bazaning texnik parametrlari: - maydoni (jami) - 540…
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается Склад 55 Соток Назарбек _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Продается Склад 55 Соток Назарбек
Nazarbek, Oʻzbekiston
Maydoni 485 m²
Qavatlar soni 1
ZANGIOTA PREMIUM SAVDO OBYEKTI - TAYYOR BIZNES + OQBOR MAJMASI 🔥 📍 Joylashuvi: Zangiota, Naz…
$1 000 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 1 790 m² _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Tijorat 1 790 m²
Zangiata, Oʻzbekiston
Maydoni 1 790 m²
Qavat 1/1
#Zangiota #Buzsuv #Ferma #Angar #Seminar - Or-r Or.Kafe Orom - 40 akr - Fasad 77 m - Fasad c…
$699 981
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Investitsiya _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Investitsiya
Toshkent, Oʻzbekiston
ALFA SAVDO MARKAZI inson hayotining barcha jabhalarini o'z ichiga oladi, shuning uchun u uni…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ALHFA-PLAZA TRADE
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 2 500 m² _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Tijorat 2 500 m²
Nazarbek, Oʻzbekiston
Maydoni 2 500 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся 50 соток холодильник в промзона действующий бизнес с арендатороми готовый 2 холод…
$1,60M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 1 000 m² _just_in Urtaaul, Oʻzbekiston
Tijorat 1 000 m²
Urtaaul, Oʻzbekiston
Maydoni 1 000 m²
ПРОДАЁТСЯ #0110 Отдельно стоящее здания Расположение:Зангиата Ориентир:Солнечный от поста …
$190 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HUMO_GOLD
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 500 m² _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Tijorat 500 m²
Nazarbek, Oʻzbekiston
Maydoni 500 m²
Продаётся ферма 50 соток вдоль центральной дороги ТП ГРП канализация все коммуникации ест…
$550 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 16 m² _just_in Zangiota Tumani, Oʻzbekiston
Tijorat 16 m²
Zangiota Tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 16 m²
Qavatlar soni 1
Sanoat binolarini sotaman, umumiy maydoni. 16,3 sotix. Ishlab chiqarish zali 300 m2. Binonin…
$180 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 1 400 m² _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Tijorat 1 400 m²
Nazarbek, Oʻzbekiston
Maydoni 1 400 m²
Qavatlar soni 4
Nazarbek 1 Liniya 4 Etaj 1400 m2 Hujati Tayor 650.000 $ Telefon 88 704 76 43
$650 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Do'kon 15 m² _just_in Eshanguzar, Oʻzbekiston
Do'kon 15 m²
Eshanguzar, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 15 m²
Qavatlar soni 2
$14 999
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Tijorat _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Tijorat
Zangiata, Oʻzbekiston
zangiya quyoshli Yo'l bo'ylab ishlab chiqarish bazasi 2.2-ga. Umumiy maydoni …
$5,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TOSHKENT UYLARI
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 600 m² _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Tijorat 600 m²
Nazarbek, Oʻzbekiston
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся Назарбек Тарнов готовый Мебель цех 6 соток 600 кв.м готовый цех с арендатороми с…
$85 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 152 m² _just_in Daliguzar, Oʻzbekiston
Tijorat 152 m²
Daliguzar, Oʻzbekiston
Maydoni 152 m²
Qavat 1/9
#G'uli algoritmdning #non algoritmgining #non -Ron - 152m², Barcha mebellari Kodi. Texnik Ko…
$155 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ZANGI OTA UYLARI
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 13 m² _just_in Urtaaul, Oʻzbekiston
Tijorat 13 m²
Urtaaul, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 1
Maydoni 13 m²
Qavatlar soni 2
Алгоритм тугристда зангиата р н 12.8сот нежилой жой Нархи 1.600.000
$123
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Срочно продается готовый бизнес _just_in Urtaaul, Oʻzbekiston
Срочно продается готовый бизнес
Urtaaul, Oʻzbekiston
Maydoni 30 000 m²
Qavatlar soni 4
Bino Inshoot ichidagi - Birlashgan ishlangi ishlangan nasha chiqirishgi Don Teglatonidani ku…
$6,00M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Special Realtor Group
Aloqa tillari
Русский