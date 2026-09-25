Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent viloyati
  3. Tijorat
  4. Investitsiya

in Toshkent viloyati, Oʻzbekiston investitsiya mulki

;
Nurafshon (Toytepa)
33
Investitsiya Oʻchirish
Tozalash
36 ob'ektlar topildi
Готовый гостиничный бизнес в горах _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Готовый гостиничный бизнес в горах
Charvak, Oʻzbekiston
Maydoni 3 876 m²
Qavatlar soni 1
Oʻzbekiston togʻlarida restorani boʻlgan faoliyat yurituvchi butik-mehmonxona sotiladi Belgi…
$4,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Гостиница Общая площадь участка 1,83 га Строительная площадь 1,6 га На террит…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
О комплексе Экспо центр Общая площадь участка 4,41 га Концепция будущего здания …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Филиал Ташкентского университета информационных технологий Общая площадь участка 6 га …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Многопрофильный торговый центр   Вдоль дороги, напротив комплекса Арены планируется …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Investitsiya
Toshkent, Oʻzbekiston
ALFA SAVDO MARKAZI inson hayotining barcha jabhalarini o'z ichiga oladi, shuning uchun u uni…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ALHFA-PLAZA TRADE
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Здание областного налогового комитета   Общие сведения : Общая площадь участка …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Здание Прокуратуры Ташкентской области   Общие сведения : Общая площадь участка …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Здание Административного резерва : Общая площадь участка 1,43 га о проекте Nuraf…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Многопрофильный бизнес центр Особый интерес у инвесторов вызывают бизнес центры с общей п…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Здание Суда Ташкентской области   Общая площадь участка 2.54 га Застройщик …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Многопрофильный комплекс здравоохранения   Общая площадь участка 4,78 га   …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Многоэтажная авто стоянка Общая площадь участка 1,77 га о проекте Nurafshon Busines…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
ГУВД Ташкентской области   Общие сведения : Общая площадь участка 1.22 га З…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Система Buss Rapid Tranzit Общая площадь участка 38 км   Преимущества БРТ Авт…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Семейная поликлиника Общая площадь участка 0,5 га По соседству с Nurafshon Business…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Автосалоны   Общая площадь участка 3,73 га о проекте Nurafshon Business City …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Комплекс строительства   Общая площадь участка 1 га о проекте Nurafshon Busine…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
О комплексе Центральный парк Центральный парк занимающий почти 10% от всей площади "Nu…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Административно-деловой центр «Нурафшон деловой город» — один из крупнейших градостроительны…
$1
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
О комплексе Экономический комплекс Общая площадь участка 0,95 га о проекте Nuraf…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Средне специальное и дошкольно образовательное учреждение   Общая площадь участка …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Многоэтажные жилые комплексы   Большую часть Nurafshon Business City будут составлять …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Дворец Творчества молодежи В современном мире молодёжь представляет собой особую ценность…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Центральный банк Общая площадь участка 1.2 га Строительная площадь 0.72 га Пе…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Агропромышленный комплекс области   Общая площадь участка 1 га Агропромышленны…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Арена   Общие сведения : Общая площадь участка Строительная площадь Застрой…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Университет Нурафшона Общая площадь участка 3,5 га Общая площадь участка 2 га …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Театр Сейчас ходить в театр – одно удовольствие. Это праздник! Театр сочетает в себе весе…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Investitsiya
Kumaryk, Oʻzbekiston
Здание Хокимията Ташкентской области Общая площадь участка 2 га о проекте Nurafshon…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Nurafshon Business City
Aloqa tillari
Русский

Mulk turlari in Toshkent viloyati

tijorat mulki
ishlab chiqarish binolari
tayyor biznes