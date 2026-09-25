  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Samarqand
  4. Yangi binolarda kvartiralar

Samarqandda, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

;
Toshkent
277
Buxoro viloyati
17
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Ko'proq ko'rsatish
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК «Golden City»
Kvartira binosi ЖК «Golden City»
Kvartira binosi ЖК «Golden City»
Kvartira binosi ЖК «Golden City»
Kvartira binosi ЖК «Golden City»
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК «Golden City»
Kvartira binosi ЖК «Golden City»
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Застройщик  «MAROQAND  STROY»  Самаркандская область Название:  ЖК Голден Сити  Цена: Договорная  Квартиры с площадью  от 41-43 кв.м 65-68 кв.м до 85-89 кв.м 105-110 кв.м  Тип оплаты: Ипотека  100% оплата Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: готовая Тип строения: Ки…
Quruvchi
ООО « MAROQAND STROY »
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ООО « MAROQAND STROY »
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
О жилом комплексе «Brilliant CityAC» Добро пожаловать в жилой комплекс «Brilliant CityAC», разработанный компанией «BRILLIANT CITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных п…
Quruvchi
ООО "АЗИЯ МАКОН СИТИ"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ООО "АЗИЯ МАКОН СИТИ"
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК «Atlas Group»
Kvartira binosi ЖК «Atlas Group»
Kvartira binosi ЖК «Atlas Group»
Kvartira binosi ЖК «Atlas Group»
Kvartira binosi ЖК «Atlas Group»
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК «Atlas Group»
Kvartira binosi ЖК «Atlas Group»
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК «Atlas Group» Квартиры с площадью: от 60 кв.м до 168,3 кв.м Тип оплаты: Рассрочка до 24 мес Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: черновая Тип строения: Кирпичные дома Количество этажей:  7 Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде. Класс : Премиум…
Quruvchi
Atlas Group
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Atlas Group
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Qorasuv Marvaridi"
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК Qorasuv Marvaridi Один из самых роскошных жилых комплексов в Самарканде. Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения. Мы строим дом, который будет удобен для всех. Та…
Quruvchi
SADIKOV DEVELOPMENT GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
SADIKOV DEVELOPMENT GROUP
Aloqa tillari
Русский
Xaritada