  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Qarshi
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Qarshi, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
243
Buxoro viloyati
16
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Ko'proq ko'rsatish
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Oqtepa"
Qarshi, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК "Oqtepa" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркин…
Quruvchi
GO AHEAD BEK
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GO AHEAD BEK
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК SULTON SAROY
Kvartira binosi ЖК SULTON SAROY
Kvartira binosi ЖК SULTON SAROY
Kvartira binosi ЖК SULTON SAROY
Kvartira binosi ЖК SULTON SAROY
Kvartira binosi ЖК SULTON SAROY
Qarshi, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi shahrimizning qulay manzilida joylashgan bo'lib, unda siz mijozlarimiz uchun ko'plab qulayliklarni topasiz! SULTON SAROY turar-joy majmuasi Rossiya ishlab chiqarishining A500C brendining 10-25 mm gacha kuchli armaturalaridan foydalanadi! Bizning maqsadimiz uy sotib olish e…
Quruvchi
SULTON SAROY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
SULTON SAROY
Aloqa tillari
Русский
Xaritada