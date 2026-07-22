Turar-joy majmuasi Sad’O

Sad’O — bu katta shahar hayoti sur’atida ham ichki xotirjamlikni topishingiz mumkin bo‘lgan maskan. Bu yerda har bir detal sizning osoyishtaligingiz va uyg‘unligingiz uchun puxta o‘ylangan. Keng yashil hududlar, shinam dam olish joylari va sayr xiyobonlari yashash uchun yoqimli, qayta-qayta qaytgisi keladigan muhitni yaratadi.
Uy-joy toifalari: Biznes, komfort
Tuman: Yashnobod tumani
Shift balandligi: 3–3,3 metr
Asosiy ustunliklari (UTP):
Yopiq va xavfsiz hovli
Yevropa standartlariga mos bolalar maydonchalari
Hududning kamida 40 foizini ko‘kalamzorlashtirish
Ochiq havoda mashq qilish uchun workout zonasi
Yopiq amfiteatr
Fitnes xonasi (Fitness Room)
Bolalar xonasi