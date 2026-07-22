  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi Sad’O

Turar-joy majmuasi Sad’O

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
6
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 41144
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район
  • Manzil
    Aviasozlar ko'chasi

Kompleks haqida

Sad’O — bu katta shahar hayoti sur’atida ham ichki xotirjamlikni topishingiz mumkin bo‘lgan maskan. Bu yerda har bir detal sizning osoyishtaligingiz va uyg‘unligingiz uchun puxta o‘ylangan. Keng yashil hududlar, shinam dam olish joylari va sayr xiyobonlari yashash uchun yoqimli, qayta-qayta qaytgisi keladigan muhitni yaratadi.

Uy-joy toifalari: Biznes, komfort

Tuman: Yashnobod tumani

Shift balandligi: 3–3,3 metr

Asosiy ustunliklari (UTP):

  • Yopiq va xavfsiz hovli

  • Yevropa standartlariga mos bolalar maydonchalari

  • Hududning kamida 40 foizini ko‘kalamzorlashtirish

  • Ochiq havoda mashq qilish uchun workout zonasi

  • Yopiq amfiteatr

  • Fitnes xonasi (Fitness Room)

  • Bolalar xonasi

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi "New port"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Эмир
Karatut, Oʻzbekiston
dan
$563
Turar-joy majmuasi MEROS
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Izmir
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$534
Kvartira binosi ЖК "Надмес"
Urgench, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi Sad’O
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$35 490
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 9
Maydoni 41–118 m²
6 ko'chmas mulk ob'ektlari 6
Solaris - новое помещение, имеющий развитая инфраструктура построен в панорамном виде. Адрес - Яккасарайкий район, массив Кушбеги, улица Шота Руставели. Для вашей полной безопасности назначен видеонаблюдение и Face ID, который производен на основе высоких технологий. Для вашего максимального…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
41.0 – 79.0
59 998 – 115 605
Apartment 2 xonalar
118.0
172 676
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Kvartira binosi ЖК «Фатхобод» 
Kvartira binosi ЖК «Фатхобод» 
Kvartira binosi ЖК «Фатхобод» 
Kvartira binosi ЖК «Фатхобод» 
Kvartira binosi ЖК «Фатхобод» 
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК «Фатхобод»  Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы. Выберите понравившуюся квартиру в нашем новом доме ЖК «Фатхобод…
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Надмес"
Urgench, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК "Надмес"   Добро пожаловать в "My House" ведущую строительную компанию в Ургенче, занимающуюся предоставлением исключительных новых квартир, определяющих современную жизнь. Благодаря нашей приверженности качеству и опыту, мы являемся вашим надежным партнером в поиске дома вашей мечт…
Quruvchi
MyHouse
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MyHouse
Aloqa tillari
Русский
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
22.07.2026
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Barcha nashrlarni ko'rsatish