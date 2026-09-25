  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Навоинский Район
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Navoiy Tumani, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

;
Toshkent
277
Buxoro viloyati
17
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Ko'proq ko'rsatish
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК АTU
Kvartira binosi ЖК АTU
Kvartira binosi ЖК АTU
Kvartira binosi ЖК АTU
Navoiy, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
LCD ATU “Business Fundament” kompaniyasining ajoyib turar-joy majmuasi “ATU”ga xush kelibsiz. Navoiy viloyatida joylashgan “ATU” zamonaviy va qulay yashash tajribasini taklif etadi. Besh qavatli turar-joy majmuasidan iborat "ATU", – Navoiy shahridan yangi uy yoki kvartira qidirayotganlar uch…
Quruvchi
Business Fundament
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Business Fundament
Aloqa tillari
Русский
Xaritada