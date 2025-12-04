  1. Realting.uz
  Чиланзарский район
  Yangi binolarda kvartiralar

Chilanzar district, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
Buxoro viloyati
Samarqand viloyati
Qashqadaryo viloyati
Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$714
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Binkat turar-joy majmuasi — - yashash issiq va xavfsiz bo'lgan g'ishtli uy. Poytaxt mavzesi kompaniyasining ko'p xonadonli g'ishtli uylarining afzalliklari: - Issiqlikning yuqori darajada saqlanishi: kvartiralar qattiq sovuqlarda ham qulay. - Ekologik toza. Qurilish uchun biz zararli va s…
Quruvchi
INSIDE
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
INSIDE
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$817
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Majmuamizning Doʻmbrobod avtovokzal va Olmazor metro bekati yonida joylashgani majmuamiz aholisiga shahar boʻylab muammosiz harakatlanish imkonini beradi. ?Manzilimiz: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Do'mbrobod massivi. Belgilangan joy: Toshkent amaliy fanlar universiteti. O'zingiz…
Quruvchi
DO MBROBOD CITY GROUP
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
DO MBROBOD CITY GROUP
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi DOMBIROBOD RESIDENCE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$634
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
BM GROUP company sidan   ajoyib yangilik  Siz kutgan yangi '';DOMBIROBOD RESIDENCE"  loyiha khdonlari pit holatidan baholash andy SOTUVDA! 30% Bosh to'lov qilib, kolganini 30 oyga foizsiz t'o'lovda t'lang! 100% lik t'olovda 15% li chegirmaga ega buling!< /p> 1m² - 8 032 000 so'mda…
Quruvchi
BM GROUP
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
BM GROUP
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi GREEN PARK / NRG
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 10
Maydoni 67 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Ваша новая уютная квартира комфорт-класса в Ташкенте. Отлично подойдет как для жизни, так и под инвестиции. Жилой комплекс GREEN PARK расположился в районе с высокоразвитой инфраструктурой в шаговой доступности. Обилие зелени вокруг делает его уголком, приносящим ощущение уюта и спокойст…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
67.4
115,300
Agentlik
RED
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
RED
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Barxan Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
turar-joy majmuasi haqida Kuchens tabiiy qum to'jini, tabiiy qum to'jini, tabiiy qumli shaxsni uyg'otadigan uyg'unlik timsolidir. Asrlar ta'sirida asrlar davomida yaratilgan, noyob landshaftni shakllantiradi, shuning uchun bizning turar joy komissiyasi barqarorlikni, ishonchlilik va konforn…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi CHILANZAR BUSINESS CITY HI - TECH APARTAMENTS
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Premer House turar-joy majmuasidagi kvartira siz uchun har doim qaytib borishni xohlaydigan joy bo'ladi. Barcha zarur infratuzilma ob'ektlari bosqichma-bosqich mavjud! Turar-joy majmuasidan piyoda masofada metro bekati, maktab va bolalar bog'chalari, savdo markazlari va barcha kerakli do'k…
Quruvchi
Premier House
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Premier House
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Жк
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
murakkab haqida Dbbabadning so'nggi avtovokzali va Almakazar metro bekati yaqinidagi kompettamizning joyi, bizning murakkablikdagi rezidentlarga muammosiz shahar atrofida ko'chib o'tishga imkon beradi. Bizning manzil: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, massiv Dombabad. MARKAZI: Toshke…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
