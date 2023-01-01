  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. GOLD REAL ESTATE

GOLD REAL ESTATE

Ташкент Чиланзар 21 дом 1/88
;
GOLD REAL ESTATE
Bizga yozing
Bizga yozing
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2013
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Tavsif

ООО «GOLD REAL ESTATE»
лицензия гос.ком.конкуренции rl 001 №0041

Член ассоциации  риэлторских организаций


Огромный выбор элитных квартир, Евро-домов, офисов в центральных районах Ташкента. Квалифицированные агенты недвижимости, консультация по продаже, покупке, аренде любого типа недвижимости.

Риэлторская организация  предлагает Вам свои  услуги по недвижимости на высоком уровне. Полное организационное, консультационное, информационное и юридическое сопровождение. Поможем купить- продать,сдать снять квартиру дом офис (объект недвижимости). Индивидуальный подход к каждому клиенту. Конфиденциальность, надежность ...

Подробнее:

Виды услуг:
• Поиск объекта недвижимости
• Продажа объекта недвижимости
• Консультационное и информационное услуги
• Сбор документов
• Помощь в оформлении документов (заключение договоров и т.п.)
• Оценка- определение рыночной стоимости недвижимости
• Реклама вашего объекта недвижимости (во всех СМИ)
• многое другое

Для многих за частую недвижимость это самое дорогое, самое ценное, а иногда и все что осталось. Не доверяйте свое «сокровище» "кому попало", это может обернуться для вас не благоприятно. Звоните, обращайтесь к нам!!!!

ООО «GOLD REAL ESTATE»
лицензия гос.ком.конкуренции rl 001 №0041

Член ассоциации  риэлторских организаций


Огромный выбор элитных квартир, Евро-домов, офисов в центральных районах Ташкента. Квалифицированные агенты недвижимости, консультация по продаже, покупке, аренде любого типа недвижимости.

Риэлторская организация  предлагает Вам свои  услуги по недвижимости на высоком уровне. Полное организационное, консультационное, информационное и юридическое сопровождение. Поможем купить- продать,сдать снять квартиру дом офис (объект недвижимости). Индивидуальный подход к каждому клиенту. Конфиденциальность, надежность ...

Подробнее:

Виды услуг:
• Поиск объекта недвижимости
• Продажа объекта недвижимости
• Консультационное и информационное услуги
• Сбор документов
• Помощь в оформлении документов (заключение договоров и т.п.)
• Оценка- определение рыночной стоимости недвижимости
• Реклама вашего объекта недвижимости (во всех СМИ)
• многое другое

Для многих за частую недвижимость это самое дорогое, самое ценное, а иногда и все что осталось. Не доверяйте свое «сокровище» "кому попало", это может обернуться для вас не благоприятно. Звоните, обращайтесь к нам!!!!

Tijorat mulki
Hammasini tomosha qiling 18 ob'ektlar
Tijorat 10 yotoq xonasi 3 xonali uy steklopakety, 3 xonali uy kondicioner, 3 xonali uy centr goroda ichida Tashkent, O‘zbekiston
Tijorat 10 yotoq xonasi 3 xonali uy steklopakety, 3 xonali uy kondicioner, 3 xonali uy centr goroda
Tashkent
Yotoq xonalari soni 10
Hammomlar soni 4
Maydoni 389 m²
Qavatlar soni 9
Elbek str.Elbek (byvsh.vin zavodi) qatori Kanada maktabi yaqinida, "Vinograd" do'koni yaqini…
3,43B soʻm
Idora 5 xonalar 3 xonali uy centr goroda, 3 xonali uy videonablyudenie, 3 xonali uy parkovka ichida O‘zbekiston
Idora 5 xonalar 3 xonali uy centr goroda, 3 xonali uy videonablyudenie, 3 xonali uy parkovka
O‘zbekiston
Xonalar 5
Maydoni 139 m²
SOTISH: Yakkasarai r-n str. Kichik Beshegoch, Abdulla Kaxhar qalpoqchasi, rem.139 m ²  Yang…
1,26B soʻm
Tijorat 3 hammom 3 xonali uy steklopakety, 3 xonali uy lift, 3 xonali uy centr goroda ichida Tashkent, O‘zbekiston
Tijorat 3 hammom 3 xonali uy steklopakety, 3 xonali uy lift, 3 xonali uy centr goroda
Tashkent
Hammomlar soni 3
Maydoni 352 m²
Qavatlar soni 8
Yangi bino ! Turar joy bo'lmagan fondda ikkita kadastr !!! Chilanzar Ts choragi, Chilanzar …
2,88B soʻm
Tijorat 8 xonalar 3 xonali uy steklopakety, 3 xonali uy podval, 3 xonali uy videonablyudenie ichida Tashkent, O‘zbekiston
Tijorat 8 xonalar 3 xonali uy steklopakety, 3 xonali uy podval, 3 xonali uy videonablyudenie
Tashkent
Xonalar 8
Hammomlar soni 3
Maydoni 352 m²
Qavatlar soni 8
Turar joy bo'lmagan fondda kadastr bilan yangi bino !!! Chilanzar Ts choragi, Chilanzar mas…
2,88B soʻm
Yaqin atrofdagi agentliklar
ООО "Alliance Estate"
Yangi binolar 23 Turar-joy mulklari 2072 Tijorat mulki 69 Uzoq muddatli ijara 7 Yer uchastkalari 8

Ko'chmas mulk ko'chmas mulk agentligi – 2020 yildan beri Toshkent shahridagi ko'chmas mulk bozorida Toshkent shahridagi ko'chmas mulk bozorida ixtisoslashgan yosh ko'chmas mulk agentligi.

Alliance Estate – ma'lum bir vaqtda umumiy maqsadlarga erishish uchun rieltor va mijoz o'rtasida ittifoq vazifasini bajaradi.

Biz barcha turdagi xizmatlarni taklif etamiz: Toshkentdagi turar-joy va tijorat ko'chmas mulkini ijaraga berish, sotib olish, sotish.

Ob'ektlar bizning ma'lumotlar bazamizda to'liq taqdim etilgan, har xil turdagi ko'chmas mulk uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud.

Biz Toshkentdagi yangi binolarda ko'chmas mulk xizmatlarini ko'rsatamiz.

Bizning agentlarimiz siz uchun eng yaxshi variantlarni tanlaydilar va bitimni iloji boricha ishonchli va tez yakunlaydilar!