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K&G estate

ГОРОД ТАШКЕНТ, ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН, ХИРМОНТЕПА МФЙ, 19МАВЗЕСИ, 43-УЙ, 31-ХОНАДОН
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K&G estate
Bizga yozing
Bizga yozing
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2019
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Tavsif

Агентство недвижимости «K&G estate» 

Мы - молодая, успешная и перспективная компания. Наша команда – это специалисты с опытом успешных продаж и реализаций инвестиционных проектов. Руководящий состав - самодостаточные и самореализованные личности, которые сделали себя сами с нуля. Наше агентство продолжает развиваться и набирать обороты с каждым годом - у нас большие планы, а амбиции еще шире! Главные принципы, которыми мы руководствуемся в нашей работе – это открытость, честность и добросовестность.

Наши преимущества:

Почему именно мы?

1. Индивидуальный подход к каждому клиенту!

2. Качество. Мы отвечаем за свою работу! Безупречная организация, надежность и ответственность - наши основные принципы!

3.Поиск самых выгодных предложений в закрытых источниках и торги в интересах клиента

4. Цель компании - по-настоящему помочь клиенту!

 

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Ko'chmas mulk ko'chmas mulk agentligi – 2020 yildan beri Toshkent shahridagi ko'chmas mulk bozorida Toshkent shahridagi ko'chmas mulk bozorida ixtisoslashgan yosh ko'chmas mulk agentligi.

Alliance Estate – ma'lum bir vaqtda umumiy maqsadlarga erishish uchun rieltor va mijoz o'rtasida ittifoq vazifasini bajaradi.

Biz barcha turdagi xizmatlarni taklif etamiz: Toshkentdagi turar-joy va tijorat ko'chmas mulkini ijaraga berish, sotib olish, sotish.

Ob'ektlar bizning ma'lumotlar bazamizda to'liq taqdim etilgan, har xil turdagi ko'chmas mulk uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud.

Biz Toshkentdagi yangi binolarda ko'chmas mulk xizmatlarini ko'rsatamiz.

Bizning agentlarimiz siz uchun eng yaxshi variantlarni tanlaydilar va bitimni iloji boricha ishonchli va tez yakunlaydilar!