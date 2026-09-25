  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Zarafshon
  4. Yangi binolarda kvartiralar

Zarafshonda, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

;
Toshkent
277
Buxoro viloyati
17
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Ko'proq ko'rsatish
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Kvartira binosi ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Kvartira binosi ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Kvartira binosi ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Zarafshon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Новые жилые комплексы построены строительной компанией «Зар Модерн Уйлар» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Фундаменты добротных зданий возводились с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортабельные…
Quruvchi
ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Aloqa tillari
Русский
Xaritada