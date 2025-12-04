  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Yangi hayot tumani
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Yangi hayot tumani, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
243
Buxoro viloyati
16
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Ko'proq ko'rsatish
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$27,122
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Aqlli sarmoyadorlar va o'z uylarini orzu qilganlar uchun! "Nur pichan" yangi binosida bizda, ayniqsa siz uchun ajoyib taklif bor"!  Siz boshlang'ich to'lovisiz kvartiralarning baxtli egasi bo'lishingiz mumkin, qolgan qismi esa foiz to'lovisiz 23 oyga bo'linadi. Bizning LCD « Nur Hay…
Quruvchi
NUR HAYAT NEW CLASSIC
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NUR HAYAT NEW CLASSIC
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК YANGI DARHON
Turar-joy majmuasi ЖК YANGI DARHON
Turar-joy majmuasi ЖК YANGI DARHON
Turar-joy majmuasi ЖК YANGI DARHON
Turar-joy majmuasi ЖК YANGI DARHON
Turar-joy majmuasi ЖК YANGI DARHON
Turar-joy majmuasi ЖК YANGI DARHON
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$810
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Toshkentdagi yangi bino YANGI DARHON Kvartiralar to'liq ta'mirlangan va kalit topshirilgan. 1 m2: 10 000 000 so'mdan. Kvartiralar: 3 xonali  70,3m2, 71,25m2, 72,3m2, 80,6m2 Imtiyozlar Sifatli eshiklar Kvartirani to'liq sifatli ta'mirlash Ikki pallali isitish tizimi Gaz pli…
Quruvchi
B-Building
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
B-Building
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК Modern Sergeli
Turar-joy majmuasi ЖК Modern Sergeli
Turar-joy majmuasi ЖК Modern Sergeli
Turar-joy majmuasi ЖК Modern Sergeli
Turar-joy majmuasi ЖК Modern Sergeli
Turar-joy majmuasi ЖК Modern Sergeli
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
O2 Development ko'chmas mulk bozorida to'rt yildan ortiq muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelayotgan ishonchli dasturchi hisoblanadi. Shu vaqt ichida "O2 rivojlanishi" qulay va ekologik barqaror yashash joylarini yaratishga qaratilgan innovatsion va professional ishlab chiquvchi sifatida obro…
Quruvchi
Oxygen Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Oxygen Development
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК Yangi Qo'shnilar
Turar-joy majmuasi ЖК Yangi Qo'shnilar
Turar-joy majmuasi ЖК Yangi Qo'shnilar
Turar-joy majmuasi ЖК Yangi Qo'shnilar
Turar-joy majmuasi ЖК Yangi Qo'shnilar
Turar-joy majmuasi ЖК Yangi Qo'shnilar
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$723
Sergeli tumani, Yangi Shoshtepa Yunariq ko‘chasida 12-16 qavatli uylardan iborat zamonaviy yangi shaharcha barpo etilmoqda. Kvartiralarning umumiy soni – 1000. Majmuaning birinchi qavati tijorat binolari uchun ajratilgan. 16 qavatli binoning 17-qavatida Toshkent shahrining go'zal manzarali p…
Quruvchi
BM GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BM GROUP
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$38,469
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Kvartira qurilishi tugallanayotgan “Navro'z” turar-joy majmuasini ipoteka kreditiga sotib olish mumkin.
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Yangi Hayot Residence"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
Toshkent-Yangi Hayot turar joyining yangi binosi Bu alohida shahar, bu 26 ta binodan iborat konfor sinf uyidir. G'ishtli uylarda 13 qavat, shiftlar 3,3 metr balandlikda, shuningdek, qora marraga ega, shuningdek, individual marraga, egalarini ta'mirlashga tayyor. U Toshkentning Sergey tuman…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Yangi O'zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O'zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O'zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O'zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O'zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O'zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O'zbekiston
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Profil sarlavhasidagi raqamlar haqida batafsil ma'lumot olish uchun tayyor subsidiyali kvartiralar. Subsidiya yoki ipoteka bor. Birlamchi bozor. Toshkent shahar, Yangihayot Tumani (eski Sergeli Tumani), Yangi Darxon-2 va ulangan kvartira sotiladi. 2 honali Xuzhatlari Mavjud kadastri. No…
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Yangi Hayot
Turar-joy majmuasi Yangi Hayot
Turar-joy majmuasi Yangi Hayot
Turar-joy majmuasi Yangi Hayot
Turar-joy majmuasi Yangi Hayot
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Yangi Hayot
Turar-joy majmuasi Yangi Hayot
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,073
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
"3 – 4 bekat" metro bekati yaqinida joylashgan "Yangi Hayot" turar-joy majmuasida yangi kvartiralarni sotish" Siz ushbu kvartiralarni hoziroq yoki 30% 50% 20 oyga oldindan to'lash bo'yicha bo'lib-bo'lib sotib olishingiz mumkin. 16 qavatli bino, tanlang, sotib oling va yashang. Har b…
Quruvchi
MODERN CITY CONSTRUCT
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MODERN CITY CONSTRUCT
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Xaritada