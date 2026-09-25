Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Шайхантахурский район
  3. Tijorat
  4. Do'kon

Do'konlar in Shaykhantahur District, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
106
ofislar
3
Do'kon Oʻchirish
Tozalash
5 ob'ektlar topildi
Do'kon _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon
Toshkent, Oʻzbekiston
Qavatlar soni 1
❗️Аренда  📍Шайхантохурский район Ориентир: Ганга / Жангох  Метро Гофур Гулом  1-ЛИНИ…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Do'kon 65 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon 65 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 65 m²
Qavatlar soni 1
📍Шайхантохурский район Ориентир: Ганга / Жангох  Метро Гофур Гулом  1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГ…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочно продается магазин 12кв метр на 1 этаже в Торговом центре Stroy Mart _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Срочно продается магазин 12кв метр на 1 этаже в Торговом центре Stroy Mart
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 12 m²
Qavatlar soni 1
Шайхонтохур тумани, Строй Мартда дўкон сотилади, 1-қават (12м²), Барча хужжатлари жойида, На…
$18 001
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Ташкент Сити продажа аренда 326 кв.м. коммерческое помещение _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ташкент Сити продажа аренда 326 кв.м. коммерческое помещение
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 326 m²
Qavatlar soni 4
СДАЕТСЯ в АРЕНДУ или ПРОДАЖА: Элитное помещение в 326 кв.м вдоль Парка (первая линия) в сам…
$1,40M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Do'kon 14 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon 14 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 14 m²
Ibn sino savdo binosi 5 etajida 14 kvadratli dokon. Dokon 2 yonida lift bor eskalator yaq…
$18 250
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha