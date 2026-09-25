Kafe va restoranlar sotish ichida Mirzo Ulug‘bek Tumani, O‘zbekiston

Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Mirzo Ulug‘bek Tumani
  3. Tijorat
  4. Restoran

in Mirzo Ulug‘bek Tumani, Oʻzbekiston kafe, bar yoki restoran uchun maydonlarni sotish

;
tijorat mulki
248
ofislar
9
Restoran Oʻchirish
Tozalash
4 ob'ekt topildi
Продажа помещение от КНТ Мирзо-Улугбекский р-н ц-1 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа помещение от КНТ Мирзо-Улугбекский р-н ц-1
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 95 m²
Qavatlar soni 1
$485 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
KNT Rieltorlik Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся Здание Под Ресторан _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся Здание Под Ресторан
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 2
MUlug'bek - Or-r Evos - Qavatlar soni -2 - Umumiy maydoni: 1000 m² - 6 gektar - Evro ta'mirl…
$2,20M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Restoran 478 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Restoran 478 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 478 m²
Ajoyib kafe sotiladi Manzil: Mirzo Ulug'bek tumani B.I.Y Kuchli joyda tayyor kafe sotiladi …
$530 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Restoran 478 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Restoran 478 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 478 m²
Qavat 1/1
Ajoyib kafe sotiladi Manzil: Mirzo Ulug'bek tumani B.I.Y Kuchli joyda tayyor kafe sotiladi M…
$530 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский