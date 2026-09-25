  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Shofirkon
  4. Yangi binolarda kvartiralar

Shofirkonda, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

;
Toshkent
277
Buxoro viloyati
17
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Ko'proq ko'rsatish
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК Shofirkon Markaz
Kvartira binosi ЖК Shofirkon Markaz
Kvartira binosi ЖК Shofirkon Markaz
Kvartira binosi ЖК Shofirkon Markaz
Shofirkon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК Shofirkon Markaz   На основе оригинального дизайна, инновационных технологий наши небоскребы строятся мастерами своего дела. Откройте для себя двери будущего c ЖК  "Shofirkon Markaz" О жилом комплексе На территории ЖК "Shofirkon Markaz" расположены уникальные декоративные дере…
Quruvchi
MIROBI BUXORO
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MIROBI BUXORO
Aloqa tillari
Русский
Xaritada