  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Сариасийский район
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Sariosiyo District, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

;
Toshkent
277
Buxoro viloyati
17
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Ko'proq ko'rsatish
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Fresh house"
Sariosiyo District, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Добро пожаловать в жилой комплекс «Fresh house», разработанный компанией «XOJIAKBAR-MEGA QURILISH» в Cурхандарьинской области.  О жилом комплексе  Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, чт…
Quruvchi
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Aloqa tillari
Русский
Xaritada