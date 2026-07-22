Turar-joy majmuasi Bayterak

Bayterak turar joy majmuasi — Yangi Toshkent
Bayterak turar joy majmuasi Yangi Toshkentning markaziy ko‘chasida, poytaxtning kelajakdagi ma’muriy va ishbilarmonlik markazida joylashgan. Loyiha O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasidagi hamkorlik ramzi hisoblanadi.
Yaqin atrofdagi infratuzilma:
Metro bekatigacha piyoda 5 daqiqa
Uchta maktab va bolalar bog‘chasi
Majmua qarshisida shifoxona
Kutubxona
Kelajakda Nizomiy nomidagi Pedagogika universiteti
Kelajakda hokimiyat binosi
O‘zbekistondagi eng katta favvora
Binolarning xususiyatlari:
9 va 16 qavatli binolar
Shift balandligi — 3 metr
Dizaynerlik vestibyullari: keramik granit, oynalar, metall dekor elementlari va yumshoq mebellar bilan jihozlangan dam olish hududi
Yuk ko‘tarish quvvati 630 kg va 1000 kg bo‘lgan liftlar
Narxlar va xonadonlar maydoni:
Xonadonlar maydoni 28 m² dan 114 m² gacha. Narxlar 673 mln so‘mdan boshlanadi.
Hovli va majmua infratuzilmasi:
Yopiq hudud
Sutka davomida qo‘riqlash va videokuzatuv tizimi
Bolalar maydonchalari
Ochiq havoda mashq qilish uchun workout zonasi
Barbekyu va dam olish hududlari
Mualliflik landshaft dizayni
Yerosti avtoturargohi
BIG+ — tayyor ta’mirlangan xonadonlar
BIG+ formati doirasida xonadonlar quruvchi tomonidan yakuniy pardoz ishlari bajarilgan holda topshiriladi. Kalitlarni olganingizdan so‘ng darhol ko‘chib kirishingiz yoki xonadonni ijaraga berishingiz mumkin.
Uchta pardozlash paketi mavjud:
Qulay — bazaviy paket
Shinam — yaxshilangan paket
Yorqin — to‘liq paket