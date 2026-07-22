  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi Bayterak

Turar-joy majmuasi Bayterak

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
10
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 41146
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Янгиташкентский район

Kompleks haqida

Bayterak turar joy majmuasi — Yangi Toshkent

Bayterak turar joy majmuasi Yangi Toshkentning markaziy ko‘chasida, poytaxtning kelajakdagi ma’muriy va ishbilarmonlik markazida joylashgan. Loyiha O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasidagi hamkorlik ramzi hisoblanadi.

Yaqin atrofdagi infratuzilma:

  • Metro bekatigacha piyoda 5 daqiqa

  • Uchta maktab va bolalar bog‘chasi

  • Majmua qarshisida shifoxona

  • Kutubxona

  • Kelajakda Nizomiy nomidagi Pedagogika universiteti

  • Kelajakda hokimiyat binosi

  • O‘zbekistondagi eng katta favvora

Binolarning xususiyatlari:

  • 9 va 16 qavatli binolar

  • Shift balandligi — 3 metr

  • Dizaynerlik vestibyullari: keramik granit, oynalar, metall dekor elementlari va yumshoq mebellar bilan jihozlangan dam olish hududi

  • Yuk ko‘tarish quvvati 630 kg va 1000 kg bo‘lgan liftlar

Narxlar va xonadonlar maydoni:

Xonadonlar maydoni 28 m² dan 114 m² gacha. Narxlar 673 mln so‘mdan boshlanadi.

Hovli va majmua infratuzilmasi:

  • Yopiq hudud

  • Sutka davomida qo‘riqlash va videokuzatuv tizimi

  • Bolalar maydonchalari

  • Ochiq havoda mashq qilish uchun workout zonasi

  • Barbekyu va dam olish hududlari

  • Mualliflik landshaft dizayni

  • Yerosti avtoturargohi

BIG+ — tayyor ta’mirlangan xonadonlar

BIG+ formati doirasida xonadonlar quruvchi tomonidan yakuniy pardoz ishlari bajarilgan holda topshiriladi. Kalitlarni olganingizdan so‘ng darhol ko‘chib kirishingiz yoki xonadonni ijaraga berishingiz mumkin.

Uchta pardozlash paketi mavjud:

  • Qulay — bazaviy paket

  • Shinam — yaxshilangan paket

  • Yorqin — to‘liq paket

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy choragi Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP
Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
dan
$39 800
QQS
Turar-joy majmuasi 1-комнатная квартира в новостройке ЖК «OZ MAKON» | 6/16 этаж | Коробка | 35 м² | 42 500 $ 🔥
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42 500
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$37 432
Kvartira binosi ЖК "Fayz Avenue" 
Fargʻona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$817
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi Bayterak
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Oqtepa"
Qarshi, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК "Oqtepa" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркин…
Quruvchi
GO AHEAD BEK
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GO AHEAD BEK
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Zumrad 
Kvartira binosi ЖК Zumrad 
Kvartira binosi ЖК Zumrad 
Kvartira binosi ЖК Zumrad 
Fargʻona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Zumrad turar-joy majmuasi  LCD « Zumrad ” ning afzalliklaridan biri bu shahar markazida joylashganligi. Turar-joy kompleks parklari yaqinida, do'konlar, supermarketlar, kafelar, kasalxonalar, dorixonalar va boshqalar. Sizga tom ma'noda « kerak bo'lgan hamma narsa »!  « Zumrad » turar-joy m…
Quruvchi
POYTAXT MAVZESI
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
POYTAXT MAVZESI
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "MEROS"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$62 979
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 11
MEROS — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shahar hayotidagi qulaylik, estetika va funksionallikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta o‘ylangan yechimlar va shinam muhitni birlashtirib, yashash, ishlash va dam olish uc…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
22.07.2026
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Barcha nashrlarni ko'rsatish