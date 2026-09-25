  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Джума
  4. Yangi binolarda kvartiralar

Jumada, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

;
Toshkent
277
Buxoro viloyati
17
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Ko'proq ko'rsatish
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Juma, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК Ulug’; House Residence   Новый жилой комплекс «Ulug’; House Residence» предлагает жилье премиум-класса, построенное из лучших материалов по современным технологиям. 13 и 16 этажный дом с роскошным лобби и уютный двор с фонтанами на территории, обеспечивают все условия для безопасног…
Quruvchi
Ulug’ House Residence
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ulug’ House Residence
Aloqa tillari
Русский
Xaritada