  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Fargʻona tumani
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Fargʻona tumani, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

;
Toshkent
277
Buxoro viloyati
17
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Ko'proq ko'rsatish
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК Эко Сити 
Kvartira binosi ЖК Эко Сити 
Kvartira binosi ЖК Эко Сити 
Kvartira binosi ЖК Эко Сити 
Kvartira binosi ЖК Эко Сити 
Kvartira binosi ЖК Эко Сити 
Akarykabad, Oʻzbekiston
dan
$483
Turarjoy maydoni Eko Siti  Uy-joy majmuasining o'zida o'z maktabi va bolalar bog'chasi bor ECO CITY turar-joy majmuasi haqida Ekokvartal 300 gektar maydonda qurilmoqda. Turar-joy majmuasi seysmik chidamliligi yuqori bo'lgan 9 qavatli turar-joy binolaridan iborat. Ular zamonaviy texn…
Quruvchi
REVEREM HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
REVEREM HOUSE
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Xaritada