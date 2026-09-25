  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Fargʻona
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Fargʻona, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

;
Toshkent
277
Buxoro viloyati
17
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Ko'proq ko'rsatish
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Fayz Avenue" 
Fargʻona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Успешный проект от города Файз зданий Жилой Камплекс "Файз Авеню"  Комплекс Файз Авеню, построенный на професиональном додходе, придаэт городе особую красоту свелим видом.  Привлечение вид комплекса свидетелство о качете княжество в строрителство и вэстеле. Жилой комплекс в синдивидуалном…
Quruvchi
Fayz buildings
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Fayz buildings
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК  «London»
Kvartira binosi ЖК  «London»
Kvartira binosi ЖК  «London»
Kvartira binosi ЖК  «London»
Kvartira binosi ЖК  «London»
Kvartira binosi ЖК  «London»
Fargʻona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК  «London» В строящемся комплексе ЖК Лондон  в самом центре города Фергана продолжается продажа квартир. Давайте разберемся, почему для покупки нового дома нужно выбирать жилой комплекс — «Лондон». Этот комплекс предоставляет вам и вашей семье множество возможностей с точки зрения…
Quruvchi
Fayz buildings
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Fayz buildings
Aloqa tillari
Русский
Xaritada