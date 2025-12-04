  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Bagʻdod
  4. Yangi binolarda kvartiralar

Bagʻdodda, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
243
Buxoro viloyati
16
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Ko'proq ko'rsatish
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Turar-joy choragi ЖК Evro building
Turar-joy choragi ЖК Evro building
Turar-joy choragi ЖК Evro building
Turar-joy choragi ЖК Evro building
Turar-joy choragi ЖК Evro building
Turar-joy choragi ЖК Evro building
Bagʻdod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Добро пожаловать в жилой комплекс «ЖК Evro building», созданный ООО «Evro building», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Ферганской области. Evro building состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни.   Если вы ищете новый дом …
Quruvchi
Evro building
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Evro building
Aloqa tillari
Русский
Xaritada