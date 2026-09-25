Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Turar joy
  4. Kottej

in Yashnabad District, Oʻzbekiston Kottejlar

;
Kottej Oʻchirish
Tozalash
32 ob'ekt topildi
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 115 m²
Qavatlar soni 2
Продается коттедж 2 сот . Яшнабадский район.ул.джаркурганская. Кирпичный.2 этажа,теплый п…
$116 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 2
Продается коттедж на м Чкалова .151 школа  1.3 сотки 2 этажный 4 комнат  новый ремонт …
$92 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 15 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 15 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 15
Maydoni 550 m²
Qavatlar soni 3
40 yil, 50 akr (12746)
$2,10M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 210 m²
Qavatlar soni 2
Yangi Oʻzbekiston, 2 akr (13761)
$177 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 130 m²
Qavatlar soni 2
Olmos mahallasi, 1,1 akr (13320)
$118 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
Yangi Oʻzbekiston, 12 akr (N 12899)
$310 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 165 m²
Qavatlar soni 2
Yangi qurilgan kottej sotiladi. Yashnobod tumani..tabiiy. Yer maydoni: 165,0 m² Fasad: 7,…
$148 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 750 m²
Qavatlar soni 2
United, 7-qavat (12897)
$600 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 4
Maydoni 280 m²
Qavatlar soni 3
Manzil: Yashnobod tumani, Belgilar: 40 yoshda. Olmos metrosi, Mualliflik loyihasi, eksklyu…
$315 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 1
Tuzel, 6 akr (12201)
$165 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 194 m²
Qavatlar soni 2
Tuzelda kottej sotiladi. 4 gektar. 194 m2 maydon. Yaqin atrofda barcha infratuzilma, bog'lar…
$182 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 24 m²
Qavatlar soni 2
umumiy maydoni 23,7 akr bo'lgan uy bilan sotish. Uy - 8 akr. 7 xona, 2 ta hammom. fasad 4…
$26 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Alisherobod, 3 akr (13490)
$310 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 2
Продается коттедж 1,3 сот Яшнабадский район.151 школа.м. Чкалова  2 этажа, кирпичный,2…
$92 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 110 m²
Qavatlar soni 2
Hurmatli mijozlar Tez orada tayyor bo'ladi Evro uchastkalari Yashnobod tumani St. G‘ijdu…
$118 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 2
Chkalov metro bekati, pasport stoli. 5 xonali, 2 qavatli uy. 2 ta hammom, biri uyda, 2 tasi …
$115 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 12 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 12 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
Amir Temur mahallasi, 10 sotix (10357)
$600 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 180 m²
Qavatlar soni 2
Muxtor Ashrafiy, 2,8 akr (9967)
$155 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 470 m²
Qavatlar soni 2
Yangiobod, 2 akr (13124)
$160 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 330 m²
Qavatlar soni 2
Olmos mahallasi, 3 sotix (12406)
$145 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 3 m²
Qavatlar soni 3
Qorasu-6 3 qavatli kottej sotiladi 300 kv.m. 3 ta hammom 5 yotoq xonasi 1 xona 1 ta oshxona…
$320 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Qavatlar soni 2
Mirzo-Ulug'bek tumanida - Yangi O'zbekiston istirohat bog'i yonida evro-kotej sotiladiShatli…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 280 m²
Qavatlar soni 2
Amir Temur mahallasi, 2,16 akr (13420)
$380 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 3
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Narxi 240 000 (ipotekada umumiy narxning +12% QQS hisoblanadi) Ikkinchi qavat: 4 xona (hamm…
$240 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 260 m²
Qavatlar soni 2
Yangi Oʻzbekiston, 3 akr (12731)
$320 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 3
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Описание   Цена $1250 кв.м. Второй этаж:4 комнаты (одна мастер бед спальня с санузл…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Qavatlar soni 2
Yashnobod tumani Loyiha 1 avtobusi park, asosiy yo'ldan 150 metr / BR /> Yangi ikki-dyroh s…
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 1
Maydoni 170 m²
Qavatlar soni 2
Продается дом 3,26 сот. 5 комнат.двор с зеленой зоной,заезд для машины. Ориентир мечет…
$135 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Qavatlar soni 1
Yashnobod tumani Uy zudlik bilan sotiladi Uy jihozlari va jihozlari bilan Yuzinchi №2 Xo…
$90 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 374 m²
Qavatlar soni 3
Yangi qurilgan uch qavatli kottej sotuvga qo'yiladi. Qurilish yuqori sifatli materiallardan …
$370 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Jasur Rieltor Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
arzon
elita