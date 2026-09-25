Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Бектимирский район
  3. Turar joy
  4. Kottej

in Bektemir district, Oʻzbekiston Kottejlar

;
Kottej Oʻchirish
Tozalash
13 ob'ektlar topildi
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 170 m²
Qavatlar soni 2
Bektemir tumanida 2 qavatli kottej sotiladi 1,7 sotix, 5 xona, 2 ta xammom/xojatxona
$140 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Guzal Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 170 m²
Qavatlar soni 1
Bektemir posti, 4 akr (12234)
$148 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 380 m²
Qavatlar soni 2
Bir yozgi Bektemirsk viloyatida sotiladi! Joylashgan joyi: Loyih - Yangi masjid, Turar jo…
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kottej 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Bektemir posti, 2 akr (12133)
$115 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Hokimiyat, 3 akr (13345)
$135 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 139 m²
Qavatlar soni 1
Yuqori Chirchiq, 5,5 akr (12558)
$130 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 110 m²
Qavatlar soni 2
Bektemiri tumanida 1,3 sotix yangi yer sotaman, 2 qavat, 5 xona, yangi remontdan chiqqan, 3 …
$110 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 380 m²
Qavatlar soni 2
Bektemir tumanida dacha sotiladi! Manzil: diqqatga sazovor joy - yangi masjid, Turar joy 2…
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
Majnuntol, 4 akr (12196)
$155 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Eram xudolari, 3 akr (11826)
$155 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 2
Gods Eram, 3 akr (12105)
$165 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 190 m²
Qavatlar soni 1
Iyk ota, 2,2 akr (13053)
$125 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Bektemir shossesi, 3,9 akr (11787)
$240 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita