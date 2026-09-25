Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Mirzo Ulug‘bek Tumani
  3. Turar joy
  4. Kottej

in Mirzo Ulug‘bek Tumani, Oʻzbekiston Kottejlar

;
Kottej Oʻchirish
Tozalash
63 ob'ekt topildi
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 210 m²
Qavatlar soni 2
Limonari, 3 sotix
$225 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 210 m²
Qavatlar soni 2
Limonariadagi Eurodom
$250 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 550 m²
Qavatlar soni 2
Nikitina, 3,5 akr (N 13814 )
$600 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kottej 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 340 m²
Qavatlar soni 2
Firuzadagi Eurohouse (Pilla)
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 5
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 3
YEVRO LUKSURY UY SOTILADI Kottej shaharchasi SAYRAM QISLOGI gektar - 6 gektar Qurilish mayd…
$1,10M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 420 m²
Qavatlar soni 2
Limonariyada yuqori texnologiyali kottej shaharchasi
$310 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 2
Tsialkovskiy, 3 akr (13279)
$550 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 330 m²
Qavatlar soni 2
Olmachi, 1,5 akr (14056)
$280 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 210 m²
Qavatlar soni 2
Limonari, 3,5 sotix
$250 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 2
Limonari, 1,8 akr
$194 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 330 m²
Qavatlar soni 2
Feruzdagi Eurobox (yunoncha), podvalsiz
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Qavatlar soni 2
Mirzo-Ulug'bek tumani, Grek shaharchasidagi kottejMirzo-Ulug'bek tumanining sokin qismida, G…
$225 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Larisa Home Property
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 410 m²
Qavatlar soni 2
Limonariyadagi Evroxovli, 3,5 akr
$310 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 205 m²
Qavatlar soni 2
Limonari, 3,5 sotix
$250 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 3
Tranzaksiya turi: Sotish:  Mamlakat O'zbekiston Manzil Toshkent sh., Mirzo Ulug'bek tumani. …
$280 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
Lunacharskiy markazi, 3 akr (13831)
$710 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 410 m²
Qavatlar soni 2
Liomnaria, 3,5 akr
$310 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Olchabogʻ, 2,5 akr (13907)
$450 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 330 m²
Qavatlar soni 2
Feruxa massividagi evrokotej (yunoncha)
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 470 m²
Qavatlar soni 2
Tepamasjid, 6,7 akr (13905)
$570 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Dog'istonskaya, 2,7 akr (12040)
$280 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 700 m²
Qavatlar soni 2
B.I.Y., 6,8 akr (N 13838 )
$1 000 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 1 500 m²
Qavatlar soni 2
Sho‘rtepa, 15,7 akr (11732)
$3,30M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 320 m²
Qavatlar soni 2
Nikitina, 2,4 akr (13697)
$520 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 270 m²
Qavatlar soni 2
Limonaria 3,5 yuz
$250 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Limonaridagi kottej shaharchasi, 3,6 akr
$310 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Limonariyadagi Eurohouse, 3 akr
$225 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Limonariya, 3 akr
$225 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 240 m²
Qavatlar soni 3
4 qavatli kottej sotiladi Qorasu-6 240 kvadrat metr. 3 ta hammom 3 yotoq xonasi 1 xona 2 ta…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 235 m²
Qavatlar soni 2
Limonariadagi Eurodom
$195 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita