Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Sirgali Tumani
  3. Turar joy
  4. Kottej

in Sirgali Tumani, Oʻzbekiston Kottejlar

;
Kottej Oʻchirish
Tozalash
8 ob'ektlar topildi
Kottej 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 530 m²
Qavatlar soni 2
Kengmakon, 9,2 akr (13201)
$300 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 11 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 11 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 11
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 2
So'g'diyona, 6 akr (13560)
$750 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Qipchok, 3 akr (13752)
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 170 m²
Qavatlar soni 2
5 Kuilyuk, 1,7 akr (10553)
$150 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 390 m²
Qavatlar soni 2
Qumaarik, 2 akr (N 13028)
$135 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 1
Yangi Darxon, 3,7 akr (13381)
$175 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 120 m²
Qavatlar soni 2
Катеж 2 этаж 1.2 соток Уй олди девол бн оралиб эшик койиберилади Сергели сагдиана махалла …
$110 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamonaviy Uylar
Aloqa tillari
Русский
Kottej 4 xonalar _just_in Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 120 m²
Qavatlar soni 2
Катеж 2 этаж 1.2 соток Уй олди девол бн оралиб эшик койиберилади Сергели сагдиана махалла …
$110 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Relax Real Estate
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
arzon
elita