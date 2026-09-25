Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чиланзарский район
  3. Turar joy
  4. Kottej

in Chilanzar district, Oʻzbekiston Kottejlar

;
Kottej Oʻchirish
Tozalash
4 ob'ekt topildi
Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 110 m²
Qavatlar soni 2
Chilonzor tumani S kvartalda, Solnichniy Kottejlar majmuasida zamonaviy kottej sotiladi. Ikk…
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Marco Polo
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 1
Dombrobod, Chilonzor. Universitet yaqinida.  Dombrobod kotteji
$122 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Qavatlar soni 2
① ko'p joy "ga sotiladi!     Manzil: Chilonzarskiy tumani, SamolyotBabad ⭕️ Uchast: 4 akr …
$360 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 7 m²
Qavatlar soni 2
? Чиланзарский район# УЧАСТКА ✅  2х этажный участок, со всеми удобствами, 7 соток земли с…
$450 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real estate Nodirabegim
Aloqa tillari
Oʻzbekcha

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita