Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Учтепинский район
  3. Turar joy

Uchtepa tumanidagi uy-joy, Toshkent

;
kvartiralar
219
uyda
37
256 ob'ektlar topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Qavat 2/5
Chilonzor, 26-kvartal Uy g'ishtdan qurilgan 3\2\5 Ta'mirlash yaxshi No. Tugun ulangan T…
$78 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 44 m²
Qavat 1/11
2 xonali kvartira sotiladi Chilonzor tumani. ID 150168 ID: 150168 Yangi qurilgan kvartira s…
$59 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
#Chil13 1*2/1/4 Belgisi: Atlant, Alxilol Ta'mirlash: o'rtacha Tartib: Balkon: 2x3 Tuzilish t…
$51 752
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
1 xonali xona sotiladi Chilonzor 13 kv. Farhodskiy 1/3/5 G'isht uyining balkoni 2*3 Maydoni …
$46 951
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
Umumiy maydoni 38 m2 G'isht 1/4/5 Mebel yo'q O'rtacha ta'mirlash Tugamaydi Balkon 1/6 Umumiy…
$47 484
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 465 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Iltimos, vositachilarni bezovta qilmang
$215 735
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 125 m²
Qavatlar soni 2
Uchtepin tumanida 2 qavatli ixcham kottej sotiladi Oilaviy dam olish uchun ajoyib imkoniyat!…
$120 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
COSMOS
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
#Chil13 #Yaxshilangan 1v2/1/4 Panel uy O'rtacha ta'mirlash Qo'shni hammom Balkon 2*3 Umumiy …
$49 371
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 1/4
Chilonzor, 24-kvartal 2\1\4 Balkon 2 x 6 Yaxshi joylashuv!  Tel 90 960 22 00 P
$55 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 53 m²
Qavat 24/51
№ A-466, umumiy taxminiy maydoni 53,24 kv.m. A blokidagi 24-qavatda
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
#Chilonzor13 1v2/1/4 panel alohida hammom mebelsiz yaxshi ta'mir balkon 2*3 oxiri umumiy may…
$51 219
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 50 m²
Qavat 1/4
2 xonali kvartira sotiladi Chilonzor 11-kvartal (ID 5) 2 xonali, mualliflik ta'mirli, mebel…
$72 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 240 m²
Qavatlar soni 1
Uyni yer bilan sotish. ID 100139 ID: 100139 Er bilan uy sotilishi. Uchastka maydoni: 7,6 ak…
$275 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 2/4
Uchtepin tumani Chilonzor 24-kvartal Yoki-r Vatan filmi 2\2\4 Joylashuv yaxshi! Tel 90 9…
$62 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 33 m²
Qavat 3/4
Domrobod 1*2/3/4 Balkon 1,5×3 33 kv m² Evro ta'mirlash Narxi 52.000$ 900659199
$52 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Qavat 5/5
Chilonzor 13-kvartal Balkon 2 x 6 1\5\5 Uy g'ishtdan qurilgan Ta'mirlash - O'rta Telefo…
$48 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 2/4
Uchtepin tumani, Chilonzor 14-kvartal 2-xona 2-qavat 4-qavat Panel uyi Tugun alohida T…
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
5/4/5 #Ipoteka Umumiy maydoni 80 m Page Brick yozing Alohida reja San Uz Alohida Ikkita balk…
$82 163
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Qavat 3/4
Chilonzor 23-kvartal 1\3\4 Oʻrtacha taʼmirlash Qulay joylashuv Telefon 90 960 22 00 P
$47 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 3/4
Kvartira sotiladi Chilonzor 13-kvartal 2\3\4 Uy g'ishtdan qurilgan No. Tugun ulangan Tel…
$68 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
tel;91 7987080 1 xonali 1-qavat 4 qavatli g'ishtli uy o'rtacha ta'mirlash hammom, alohida xo…
$38 201
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 3/4
Chilonzor, 26-kvartal 2-xona 3-qavat 4-qavat Evro valyutasi Tel 90 960 22 00 P
$100 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 90 m²
Qavat 6/15
Biznes klass kvartira sotiladi yangi imorod soi murod binolardan 3/6/15, 90 kv/m, yevropacha…
$170 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 51 m²
Qavat 3/9
2/3/9 yangi bino "Depo rezidensi" rekonstruksiya qilingan mebel jihozlari sotiladi infratuzi…
$79 800
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Qavat 3/5
Chilonzor 13-kvartal Or-r Farhod bozori Balkon 2*3 Umumiy maydoni 36m2 Uy g'ishtdan quri…
$44 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 2/1
Chilonzor 11-kvartal Or-r Krug Al-Xorazmiy 2-x xona 1-qavat 4-qavat Panel uyi Til: 90 …
$65 560
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 12 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 12 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Hammomlar soni 8
Maydoni 900 m²
Qavatlar soni 3
Klassik uslubdagi hashamatli evro uy sotiladi Mirzo Ulug'bek tumani Lunacharskiy markazi, o…
$930 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HOT LOTs by Irina Markova
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 1 100 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$449 582
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Qavat 1/2
Chilonzor 24 Or-r Ipoteka banki 1*2\2\4 Panel uyi Raqam. Tugun alohida Tel: 90 960 22 00 P
$47 719
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira sotiladi Chilonzor G9A kvartal Xonalar: 1 Qavat: 2 Uyning qavatlar soni: 4 Balkon 1…
$49 371
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
arzon
elita