Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Turar joy

Yunusobod tumanidagi uy-joy, Toshkent

;
kvartiralar
1248
uyda
361
1 609 ob'ektlar topildi
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 30 m²
Qavat 12/14
••"Imperial Club City" turar-joy majmuasi••1 xona    hovlining koʻrinishi      balkon bor …
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 57 m²
Qavat 5/9
ZAMONAVIY 2 XONALI KVARTIRA SOTILADI Yunusobod tumani Mo‘ljal: Gidrometeorologiya markaz…
$116 846
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 117 m²
Qavat 5/5
Продажа квартира 5-комнатная Юнусабадский район. СРОЧНО ID В0172 ID: В0172 Продажа кварт…
$90 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 40 m²
Qavat 2/14
2 XONALI KVARTIRA SOTILADI IMPERIAL CLUB CITY ЖК Yunusobod tumani Mo‘ljal: Alay bozori …
$128 227
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 50 m²
Qavat 3/4
#Продажа Юнусабад 6 Ориентир : Макро #2в3комнатная 2х переделанная в 3х (кухню вынесли н…
$62 423
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HALOL ESTATE Madina Zakirova
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 50 m²
Qavat 2/4
#Продажа Срочно Юнусабад 12 2[3]/2/4 Ориентир: метро Туркистон 50м² Переделанная в 3х ко…
$64 421
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HALOL ESTATE Madina Zakirova
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 80 m²
Qavat 7/11
ЖК «Amir Temur» 3/7/11 Ор-р: метро Шахристан напротив Prof med service (Юнусабадский район)…
$154 796
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 49 m²
Qavat 2/14
🏠 2 ХОНАЛИ КВАРТИРА СОТИЛАДИ 📍 ЖК Imperial Club City 📍 Юнусобод тумани Мўлжал: Олой боз…
$115 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 41 m²
Qavat 2/9
Продам однокомнатную квартиру  Ташкент чиланзар квартал 18 1/2/9.требует ремонт а.без торга …
$60 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 72 m²
Qavat 3/4
Toshkent markazi, Shahriston m. Yunusobod 3/3/4 g'ishtli uy 77-seriya jihozlari bilan jihozl…
$117 000
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 62 m²
Qavat 2
Чистая,,вода проведена , газ
$25
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 82 m²
Qavat 11/11
ЖК Икат| Юнусабад-13 Ор-р: 246 школа, улица Районо 2/11/11; площадь: 82м2 с терассой Состоя…
$119 842
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 100 m²
Qavat 10/10
Новостройка 3/10/10 Застрой."Real House" ЖК «Poytaxt Gavhari» Большой охран.двор ДАРХАН "Б…
$256 661
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 43 m²
Qavat 6/6
НОВОСТРОЙКА! 2/6/9 Компл. BI Sado Comfort ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) О…
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Megarieltor
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 58 m²
Qavat 3/4
Юнусабад7 2/3/4 2комнатная 3 этаж из 4 Французская планировка Общая площадь 58 м2 Среднечи…
$65 919
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HALOL ESTATE Madina Zakirova
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 29 m²
Qavat 7/15
​«Assalom Jomiy» TJMda 1 xonali kvartira SOTILADI. Quruvchi: Golden House kompaniyasi …
$54 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 1/4
Ts-4 (Ц-4, Qashqar mavzesi)da 2-xonali kvartira SOTILADI. ​Tumani: Yunusobod Mo‘ljal: …
$105 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 53 m²
Qavat 4/14
🏠 2 ХОНАЛИ КВАРТИРА СОТИЛАДИ 📍 ЖК Imperial Club City Асосий маълумотлар: ✔️ 2 хонал…
$118 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 50 m²
Qavat 1/4
Юнусабад15 квартал 2комнатная 2/1/4 2хона, 1-қават, 4 қаватли уй Хоналар алохида Майдони 50…
$70 913
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HALOL ESTATE Madina Zakirova
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 100 m²
Qavat 10/10
Новостройка 4/10/10 Застрой."Real House" ЖК «Poytaxt Gavhari» Большой охран.двор ДАРХАН "Б…
$256 661
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 70 m²
Qavat 13/16
#Продажа #2 комнатная #Новостройка Хон сарой ЖК Okean Ор-р: Юнусабад-16 квартал. Рестор…
$78 903
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HALOL ESTATE Madina Zakirova
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 84 m²
Qavat 5/10
ПРОДАЕТСЯ 3 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ЖК "Казахстан" Юнусабадский район, Ц6 Ориентир: Алайский р…
$99 878
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 67 m²
Qavat 7/11
ЖК NOVDAR| Erus Empire Юнусабад-17 квартал Ор-р: Архитектурно-строительный университет 3/7…
$109 855
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 68 m²
Qavat 1/4
#Продажа Юнус Абад 13 3в4/1/4 Площадь: 68м2 Комнаты раздельные Балкон 1.5 *6 Новый капи…
$106 869
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HALOL ESTATE Madina Zakirova
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 29 m²
Qavat 11/14
🏠 2 ХОНАЛИ КВАРТИРА СОТИЛАДИ 📍 ЖК Imperial Club City 📍 Юнусобод тумани Мўлжал: Олой боз…
$70 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
Yunusobod 15-mavze Xavas market , konechka avtobusov 1na komnatnaya (peredella v 2x) 2y etaj…
$60 764
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 10 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Hasanbay, 4,9 akr (13071)
$270 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 72 m²
Qavat 1/2
#Mirobod #Yangi bino #Sarakulka - Or-r 175-sonli maktab - 2/1/2 kottej 72m2 - G'isht - alohi…
$78 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 71 m²
Qavat 6/14
Продается Новостройка Ж/К Imperial Club City Комнат-3 Этаж-6 Этажность-14 Площадь-71м2 +…
$1 957
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Zenit, 2,5 akr (11655)
$230 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
dengiz manzarasi ko'rinadigan
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita