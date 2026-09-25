Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чиланзарский район
  3. Turar joy

Chilonzor tumanidagi uy-joy, Toshkent

;
kvartiralar
2600
uyda
132
2 732 ob'ekt topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 70 m²
Qavat 3/4
•••CHILANZOR - 1 kv.l••• 3/3/4 balkon 2x6 G'isht uyi kvartiraning oxiri emas madaniy qo'sh…
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Qavat 2/4
1\2\4 Chilonzor 3-chorak Umumiy maydoni 30m2 Joylashuv yaxshi Piyoda masofada to'xtash j…
$48 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 62 m²
Qavat 2/4
2/2/4, Kadyshev bozori yonida 62 kvadrat metr kvadrat koridor bilan yangi kapital ta'mirlang…
$82 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 90 m²
Qavat 3/7
ToshkentCityBoulevard'daparkgato‘g‘ridan-to‘g‘riqaraganeksklyuzivxonadonsotiladi.•Joylashuvi…
$650 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 4/4
Chilonzor 6-chorak 2 ta 3 xonaga aylantirildi Panel uyi Uy raqami 29 Barcha savollar uch…
$68 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 65 m²
Qavat 4/4
tel: 91 7987080 3/4/4 panelli uy balkon 1.5*3 alohida hammom 65 kv.m kiring va yashang!
$63 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira sotiladi, 7 kvadrat metr Chilonzorada 1 xonali 4/1/4 O'rtacha Panel 30 kvm Jihozlan…
$49 085
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 30 m²
Qavat 1/5
tel: 91 7987080 1 xonali 1-qavat 4 qavatli g'ishtli uy evro ta'mirlash san, birlashtirilgan …
$51 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 160 m²
Qavat 10/3
PREMIUM CLASS 4 XONALI Kvartira sotiladi Toshkentning nufuzli hududida hashamatli 4 xonali …
$329 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 54 m²
Qavat 5/16
Срочно Продам квартиру 2в3/5/16 Oz makon бизнес. Новый ремонт, супер локация. Рядом альфрага…
$112 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 53 m²
Qavat 4/4
Kvartira Yakkasaroy tumani Nexsta yaqinida. 3-4 -4 .g'isht . Loggia. Markaz. Bobur ko'chasi …
$92 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 54 m²
Qavat 5/5
Sotish uchun Chilonzor 1 kv 2/5/5 Balkon 2x6 G'isht Evro ta'mirlash #narxi 61.500 USD Aloqa
$61 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Xona 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Xona 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 43 m²
Qavat 3/16
Kvartira sotiladi LCD "Infinity" Bedroom, Living room + kitchen, bathroom, open balcony U…
$168 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 38 m²
Qavat 7/13
Kvartira bo'lib to'lash imkoniyati bilan sotiladi. Dastlabki to'lov va moslashuvchan to'lov …
$76 800
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 29 m²
Qavat 3/4
Yakkasaroy 1/3/4 g'ishtli 29m2 to'g'ridan-to'g'ri Bon kafesi tepasida 67 000 USD Evro kvarti…
$67 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 30 m²
Qavat 1/4
tel: 91 7987080 1\1\4 g'ishtli uy birlashtirilgan hammom evro ta'mirlash 30 kv.m yoki-r Aley…
$51 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Qavat 1/4
Chilonzor 8-kvartal Shoshilinch sotiladi 1\1\4 Panel uyi Raqamli tugun alohida Tel 90 96…
$50 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 82 m²
Qavat 1/4
Kvartira yevroremont bilan ta’mirlangan, mebellari ham yangi — barcha jihozlar foydalanishga…
$200 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
Chilonzor 19 1/5/5 kengaytirilgan loy Umumiy maydoni 42 m2 Tugatish Hammom birlashtirilgan T…
$48 835
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 34 m²
Qavat 2/4
Chilonzor 24-kvartal 1\2\4 Balkon 1,5 x 3 Yoki-r-Xulk bankining yonida Qulay joylashuv! …
$44 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 3
#Chilonzor #MGavhar - Or-r 188-maktab - Fasad - 44 m - gektar - 5,40 - Bino - 2 - Qavatlar s…
$750 760
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
#Chil8 1/1/4 Belgilangan joy: ROVD Ta'mirlash: yaxshi Balkon: yo'q Tuzilish turi: panel Hamm…
$50 685
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 46 m²
Qavat 4/8
Kvartira sotiladi Tashkent City Gardens Residence 46 kv 1b2/4/8 shaxsiy kvartira! Narxi 255…
$255 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 34 m²
Qavat 2/4
Mirzo Ulug'bek metrosi yaqinidagi Chilonzor 9-kvartirada kvartira sotiladi 1*²/xona 2/qavat …
$56 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 71 m²
Qavat 4/5
1-chorak FLAMINGO. Metro Hamza. 3/4 - 4 - 5 BRICK 2×6 Moskva tartibi 71 kv.m Zal 5.80 ×…
$104 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
#Chilonzor 8 kv., Parus №1 xona 1/1/4 g'isht birlashtirilgan hammom mebel+maishiy texnika Ev…
$52 591
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 68 m²
Qavat 1/9
🏠 3 xonali kvartira sotiladi — Chilonzor, Algoritm Kvartira o‘zimizniki, Algoritm hududid…
$84 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 52 m²
Qavat 5/10
Kvartira 52 kvadrat metr! Evro ikki qismli! Yangi bino! Kadastr mavjud!
$62 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 94 m²
Qavat 2/9
Shahar markazi, Jemchug, Oybek metro bekatida, 9 qavatli uyning 2-qavatida 4 xonali hashamat…
$185 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 48 m²
Qavat 3/4
Muqimiy -7-kvartira Orientir:Hamza metrosi 2.3/3/4 Smezhka 3-qavat Yo'l bo'ylab Super joy…
$65 900
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Teras
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita