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Turar-joy majmuasi Жк " Botanika "

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
4
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25360
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Юнусабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    10

Ichki tafsilotlar

Mulk holati:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Lift

Kompleks haqida

Жилой комплекс «Botanika» относится к классу комфорт и представляет собой монолитное здание с черновой отделкой. Комплекс состоит из трех корпусов и имеет десять этажей. Общая площадь комплекса составляет 1 200 квадратных метров. Материал строительства включает в себя газоблоки, что обеспечивает высокую теплоизоляцию и прочность конструкций.

Инфраструктура

В ЖК «Botanika» предусмотрены как наземные, так и подземные парковочные места, что обеспечивает удобство для владельцев автомобилей. Ближайшая станция метро Buyuk Ipak Yoli находится в 1,6 км от комплекса и до нее можно добраться на транспорте за 7 минут.

Комплекс окружен развитой инфраструктурой, включающей образовательные учреждения и места для отдыха. В непосредственной близости находятся Westminster International School, зоопарк и ботанический сад. Также рядом расположен университет Инха и парк Локомотив.

Квартиры

Жилой комплекс «Botanika» предлагает различные варианты квартир с черновой отделкой и высотой потолков от 3 метров. Однокомнатные квартиры имеют площадь 42 квадратных метра. Двухкомнатные квартиры предлагаются с площадью от 60 до 68 квадратных метров. Трехкомнатные квартиры варьируются по площади от 76 до 92 квадратных метров. Черновая отделка квартир позволяет новым владельцам самостоятельно выбрать материалы и стиль отделки.

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Toshkent, O‘zbekiston

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English, Русский, Oʻzbekcha
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