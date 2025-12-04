  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Andijon
  4. Yangi binolarda kvartiralar

Andijonda, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
243
Buxoro viloyati
16
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Turar-joy majmuasi Sokin City
Turar-joy majmuasi Sokin City
Turar-joy majmuasi Sokin City
Turar-joy majmuasi Sokin City
Turar-joy majmuasi Sokin City
Turar-joy majmuasi Sokin City
Shurbulak, Oʻzbekiston
dan
$595
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Sokin City Uy-joy majmuasi haqida "Sokin City" biznes-klassidagi yangi turar-joy majmuasi Andijon markazidagi Reverem uyi tomonidan qurilgan. Ishonchli poydevorga ega o‘n ikki qavatli binolar ilg‘or texnologiyalar va yuqori sifatli materiallardan foydalangan holda barpo etildi.  Turar-…
Quruvchi
REVEREM HOUSE
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
REVEREM HOUSE
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК Star House Andijon
Turar-joy majmuasi ЖК Star House Andijon
Turar-joy majmuasi ЖК Star House Andijon
Turar-joy majmuasi ЖК Star House Andijon
Turar-joy majmuasi ЖК Star House Andijon
Turar-joy majmuasi ЖК Star House Andijon
Turar-joy majmuasi ЖК Star House Andijon
Shurbulak, Oʻzbekiston
dan
$483
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
MELAGRANA CONSTRUCTIONS MChJ tomonidan siz uchun yaratilgan ajoyib turar-joy majmuasi Star House Andijanga xush kelibsiz. Ajoyib joyda joylashgan ushbu zamonaviy va arzon turar-joy majmuasi uslub, qulaylik va qulaylikning mukammal kombinatsiyasini taqdim etadi. 10 qavatli ehtiyotkorlik bi…
Quruvchi
STAR HOUSE BUILDINGS
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
STAR HOUSE BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК RAYONA 2018
Turar-joy majmuasi ЖК RAYONA 2018
Turar-joy majmuasi ЖК RAYONA 2018
Turar-joy majmuasi ЖК RAYONA 2018
Turar-joy majmuasi ЖК RAYONA 2018
Kusharyk, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Andijon yangi loyihasi RAYONA kvartiralari ko'chib o'tishga tayyor, eng arzon narxda sotib olmoqchi bo'lganlar uchun kassetali variant mavjud. Majmuamiz hududida oilangizning kichik bolalari uchun maxsus o'yin maydonchalari mavjud, chunki farzandlarimiz bo'sh vaqtlarini maroqli va maroqli o'…
Quruvchi
RAYONA 2018
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
RAYONA 2018
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "OLD CITY"
Andijon, Oʻzbekiston
dan
$475
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Жилой комплекс в центре города.   Это первый проект в городе Андижане   Название:  ЖК OLD CITY Цена: от 7 200 000 сум Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата Количество этажей: 10-16 этажный Квартиры от 56,5 - до  80,5 кв.м Закрытая территория Охраняемый двор Дет…
Quruvchi
OOO "MARIN BUSINES TRADE
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
OOO "MARIN BUSINES TRADE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК SHODLIK GRAND HOUSE
Kvartira binosi ЖК SHODLIK GRAND HOUSE
Kvartira binosi ЖК SHODLIK GRAND HOUSE
Kvartira binosi ЖК SHODLIK GRAND HOUSE
Damaryk, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
SHODLIK GRAND HOUSE zamonaviy va xavfsiz turar-joy majmuasida to'liq hayot kechiring. “SHODLIK GRAND BUILDINGS” loyihasi tomonidan qurilgan ushbu 12 qavatli turar-joy majmuasi Andijon shahrida joylashgan bo‘lib, 7 ta noyob maket tanlovini taklif etadi. Ushbu majmuadagi ikki va uch xonali xon…
Quruvchi
SHODLIK GRAND BUILDINGS
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
SHODLIK GRAND BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi "ЖК TOJMAHAL"
Karatut, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Uy-joy majmuasi haqida Yangi Business Class turar-joy majmuasi "TOJMAHAL" turar-joy kompleksi TOJMAHAL INSHOAT tomonidan  Andijon markazida qurilgan. Poydevori ishonchli sakkiz qavatli binolar ilg‘or texnologiyalar va sifatli materiallardan foydalangan holda qad rostladi.   “TOJMAHAL” tura…
Quruvchi
"ТОЖМАХАЛ"
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
"ТОЖМАХАЛ"
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Эмир
Turar-joy majmuasi Эмир
Turar-joy majmuasi Эмир
Karatut, Oʻzbekiston
dan
$563
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
LLC «MELAGRANA CONSTRUCTIONS» tomonidan ishlab chiqilgan «Emir» turar-joy majmuasiga xush kelibsiz. Ajoyib joyda joylashgan ushbu zamonaviy turar-joy majmuasi qulay hayot uchun mo'ljallangan arzon uylarning keng tanlovini taklif etadi. Zamonaviy dizaynga ega 10 qavatli Emir mehmonxonasi h…
Quruvchi
STAR HOUSE BUILDINGS
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
STAR HOUSE BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК MUHTASHAM UYLAR
Kvartira binosi ЖК MUHTASHAM UYLAR
Kvartira binosi ЖК MUHTASHAM UYLAR
Kvartira binosi ЖК MUHTASHAM UYLAR
Kvartira binosi ЖК MUHTASHAM UYLAR
Kvartira binosi ЖК MUHTASHAM UYLAR
Karatut, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Новостройка Андижана – MUHTASHAM UYLAR  – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни. Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 9-этажных корпусов, расположенных в городе Андижане.  В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, с…
Quruvchi
MUHTASHAM UYLAR
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
MUHTASHAM UYLAR
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Yangi Hayot
Kvartira binosi ЖК Yangi Hayot
Kvartira binosi ЖК Yangi Hayot
Kvartira binosi ЖК Yangi Hayot
Shurbulak, Oʻzbekiston
dan
$712
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 9
Yangi hayot turar-joy majmuasi Uy-joy majmuasi haqida  Yangi hayot turar-joy majmuasi Andijon shahrining markazi va uy-joy sotib olish uchun ideal joy.  Reverem House, qadriyatlarga ega kompaniya o'zining potentsial mijozlarini xursand qilish uchun ajoyib innovatsiyalarni joriy qilmoqchi. …
Quruvchi
REVEREM HOUSE
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
REVEREM HOUSE
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi MILLIARD HOUSE
Turar-joy majmuasi MILLIARD HOUSE
Turar-joy majmuasi MILLIARD HOUSE
Turar-joy majmuasi MILLIARD HOUSE
Turar-joy majmuasi MILLIARD HOUSE
Turar-joy majmuasi MILLIARD HOUSE
Turar-joy majmuasi MILLIARD HOUSE
Shurbulak, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Kompaniyadan "MILLIARD HOUSE" super taklif Andijon markazida yangi bino qurila boshlandi - bu noyob turar-joy majmuasi, kompaniya tomonidan qurilgan uylarning har biri o'ziga xos tarzda noyobdir. Yangi binolarda juda jozibador narxlarda kvartiralarni sotish endi ochiq.  60 oy davomida …
Quruvchi
Milliard House
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Milliard House
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
