  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. Goodland Property

Goodland Property

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2023
Plattaformada
Plattaformada
9 oylar
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский
Ish vaqti
Hozir oching
Agentlik haqida

Artemiy Martynenko - ko'chmas mulk bozoridagi mutaxassisingiz. 

Men uch yildan ortiq vaqtdan beri asosiy, ikkilamchi va investitsiyaviy ko'chmas mulk sohasida ishlayapman va har bir bitim bitta natija bilan yakunlanadi - qoniqarli mijoz va aniq bajarilgan reja.

Men benuqson professionallik muxlisiman: raqamlar, statistika, ishonchli manbalar - bularning barchasi yoqimli so'zlar emas, balki mening ish vositalarim. Mening maqsadim oddiy va shuhratparast: O‘zbekistondagi rieltorlik xizmatlarini Yevropa bilan taqqoslanadigan darajaga yetkazish.

Men bilan ishlash orqali siz quyidagilarga erishasiz:

  • mamlakatdagi barcha yirik ishlab chiquvchilardan foydalanish imkoniyati;

  • ikkilamchi bozorda 30 dan ortiq tasdiqlangan mulklar;

    • p> sotish;

  • imkoniyatlaringiz va maqsadlaringizga moslashtirilgan puxta o'ylangan investitsiya modeli.

Mening vazifam asablaringizni, vaqtingizni va pulingizni tejashdir. Sizniki vazifani oddiygina tasvirlab bering.
Keyin men hamma narsani hal qilaman.

Ha, men shaxmat ustasiman. Bu shuni anglatadiki, oldinga bir necha qadamlarni hisoblash men uchun so'z emas, balki ish jarayonidir.

Agar siz sifat, tezlik va shaffoflikni qadrlasangiz, xush kelibsiz. Men hamma bilan ochiq, halol, professional hamkorlik qilishga tayyorman. 


 

Eva Gergel - Sizning dizayn bo'yicha mutaxassisingiz

Ko'chmas mulk bo'yicha mutaxassis • Huquqiy ta'minot va bitimlar xavfsizligi bo'yicha mutaxassis

Ko'chmas mulk sohasida ob'ektning chiroyli taqdimoti muvaffaqiyatning atigi 10 foizini tashkil qiladi. Qolgan 90% qonuniy soflik, aniq hisob-kitoblar va benuqson hujjatlardir.

Men har qanday murakkablikdagi tranzaktsiyalarga ixtisoslashganman, mijozlarga mutlaq moliyaviy va huquqiy xavfsizlikni ta'minlayman. Men bozorning huquqiy nozik tomonlarini, kontragentlarni ro'yxatdan o'tkazish va tekshirishning nuanslarini suvga o'rdak kabi ko'rib chiqaman. Kasbning barcha tuzoqlarini bilish menga shartnomalar qatorini o‘qib chiqish va mumkin bo‘lgan xavflar paydo bo‘lishidan oldin manfaatlaringizni himoya qilish imkonini beradi.

Asosiy vakolatlar:

  • Tranzaksiyalarning huquqiy muhandisligi: ob'ektlar tarixining chuqur auditi, ishlab chiquvchilarni tekshirish, yashirin og'irliklar, hibsga olishlar va huquqiy xavflarni aniqlash.

  • Mutaxassisning kalit topshirig'i: barcha byurokratik tartib-qoidalar, departamentlar va departamentlar bilan bog'liq tartib-qoidalar bo'yicha mukammal bilim. sotish/kapitalda ishtirok etish shartnomalari.

  • Boshqaruv risklari: har qanday bahsli vaziyatlarni bashorat qilish va zararsizlantirish. Men bozorning pastki tomonlarini va vijdonsiz tomonlarning barcha hiylalarini bilaman, shuning uchun men har doim oldinda o'ynayman.

  • Investitsiyalarni himoya qilish: Men sizga insoniy va huquqiy omillarni minimallashtirgan holda turar-joy va tijorat ko'chmas mulkiga foydali va xavfsiz sarmoya kiritishingizga yordam beraman.

Mening ishimga yondashuvim:

realest. Shartnomada narx bor va mening vazifam - bu narx har doim mening mijozim foydasiga bo'lishiga ishonch hosil qilish - siz orzu qilingan ob'ektni yoki ishonchli investitsiya vositasini tanlaysiz va men barcha hujjatlarni, muzokaralarni va tavakkalchiliklarni o'z zimmamga olaman.”

Eva Gergel - sizning shaxsiy huquqiy qalqoningiz va ko'chmas mulk olamida ishonchli qo'llanma.

Xizmatlar

  • barcha yirik ishlab chiqaruvchilardan yangi binolarda ko'chmas mulkni tanlash

  • Ikkilamchi bozordagi ob'ektlarni tanlash (30+ isbotlangan variantlar)

  • mol-mulkingizni to'liq tayyorlash va bozor tahlili bilan sotish

  • Byudjet va vaqt ramkasiga muvofiq individual investitsiya strategiyalari

  • joylar, narxlar va o'sish istiqbollari tahlillari

  • Final hujjatiga qadar almashtirish operatsiyasini qo'llab-quvvatlash
  • Mijoz manfaatlariga ko'ra ishlab chiqaruvchilar va egalar bilan ishlab chiquvchilar va egalar bilan muzokaralar

  • Xavflar va qonuniy tozalik uchun ob'ektlar va hujjatlarni tekshirish

  • Ko'chmas mulkning bozor qiymatini baholash

  • Investitsion xususiyatlarini ishga tushirish, etkazib berish va boshqarish bo'yicha maslahatlar

Yangi binolar
Hammasini tomosha qiling 12 yangi binolar
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Flagman - Mirzo-Ulug'bek tumanida, "Buyuk Ipak yo'li" metro bekatidan bir necha daqiqalik piyoda masofada joylashgan BI Group kompaniyasining biznes+ sinfidagi intim klub uyi. Sukunat, maqom va o‘ychanlikni qadrlaydiganlar uchun loyiha: me’moriy estetika, maxfiylik va rivojlangan infratuzilm…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
NRG Yangi Baxt - yam-yashil xiyobonlar bilan o'ralgan va sokin, ekologik toza hududda, istiqbolli Yangi Toshkent hududi yaqinida joylashgan shinam turar-joy massivi. Ushbu loyiha shahar hayotidagi qulaylikni tinchlik va tabiat bilan uyg'unlik muhiti bilan uyg'unlashtiradi.Konseptsiya va infr…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 5
Maftun Makon - NRG Uzbekistan kompaniyasining o'ta zamonaviy turar joyi bo'lib, u katta shahar dinamikasini va puxta o'ylangan infratuzilma qulayligini tanlaganlar uchun yaratilgan. Loyiha poytaxtning istiqbolli yangi markazida, Yangi O‘zbekiston ko‘chasi bo‘ylab – Toshkentning kelajakdagi r…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 5
NRG Voha - shahar qoqidagi osoyishtalik vohasiNRG Voha - nufuzli Mirzo-Ulug'bek tumanida, Oltin tepa ko'chasidan pastda joylashgan kam qavatli turar-joy majmuasi. Bu yerda yashillik, sukunat va makon Toshkentning asosiy transport arteriyalariga qulay kirish bilan uyg‘unlashgan.Arxitektura va…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi NRG Zamon
Turar-joy majmuasi NRG Zamon
Turar-joy majmuasi NRG Zamon
Turar-joy majmuasi NRG Zamon
Turar-joy majmuasi NRG Zamon
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi NRG Zamon
Turar-joy majmuasi NRG Zamon
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
nrg zamon - bu tushlik qilishni to'xtatadi va sizning kundalik standartingizga aylanadi. Hayotning yangi ritmi ishlab chiqilgan: xotirjam, o'ychan, o'ychan, o'ziga ishonadi. Kompleks nafaqat kvadrat metrni, yashash, o'stirish, o'rganish, o'rganish va quradigan muhit uchun yaratilgan. Turarj…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
1 2 3
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Артемий Мартыненко
Артемий Мартыненко
34 obyekt
Yaqin atrofdagi agentliklar
Медведев
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 28 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
STATUS HOME
Oʻzbekiston, Toshkent
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
OOO "TORA TOWER"
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2019
Turar-joy mulklari 644 Tijorat mulki 2 Uzoq muddatli ijara 40 Qisqa muddatli ijara 1 Yer uchastkalari 5
TORA TOWER — ko‘chmas mulk sohasida professional xizmat ko‘rsatuvchi zamonaviy agentlik. Kompaniya mijozlarga uy-joy sotib olish, sotish va ijaraga berish jarayonlarida ishonchli hamkor bo‘lib xizmat qiladi. Yuqori servis darajasi, halollik va har bir mijozga individual yondashuv agentliknin…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Rustam Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 20 Tijorat mulki 4 Uzoq muddatli ijara 8 Yer uchastkalari 1
O'zbekistonning barcha ishtirokchilari uchun ko'chmas mulkni qidirish va sotib olishni soddalashtirish, shu bilan birga ko'chmas mulkni aniqlash juda muhimdir. Biz ham: Biz mijozlarga aniq maslahat va tavsiyalar berish uchun bozor tendentsiyalari, ko'chmas mulk xarajatlari va qo'shni hud…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish