Goodland Property

Artemiy Martynenko - ko'chmas mulk bozoridagi mutaxassisingiz.
Men uch yildan ortiq vaqtdan beri asosiy, ikkilamchi va investitsiyaviy ko'chmas mulk sohasida ishlayapman va har bir bitim bitta natija bilan yakunlanadi - qoniqarli mijoz va aniq bajarilgan reja.
Men benuqson professionallik muxlisiman: raqamlar, statistika, ishonchli manbalar - bularning barchasi yoqimli so'zlar emas, balki mening ish vositalarim. Mening maqsadim oddiy va shuhratparast: O‘zbekistondagi rieltorlik xizmatlarini Yevropa bilan taqqoslanadigan darajaga yetkazish.
Men bilan ishlash orqali siz quyidagilarga erishasiz:
mamlakatdagi barcha yirik ishlab chiquvchilardan foydalanish imkoniyati;
ikkilamchi bozorda 30 dan ortiq tasdiqlangan mulklar;
imkoniyatlaringiz va maqsadlaringizga moslashtirilgan puxta o'ylangan investitsiya modeli.
Mening vazifam asablaringizni, vaqtingizni va pulingizni tejashdir. Sizniki vazifani oddiygina tasvirlab bering.
Keyin men hamma narsani hal qilaman.
Ha, men shaxmat ustasiman. Bu shuni anglatadiki, oldinga bir necha qadamlarni hisoblash men uchun so'z emas, balki ish jarayonidir.
Agar siz sifat, tezlik va shaffoflikni qadrlasangiz, xush kelibsiz. Men hamma bilan ochiq, halol, professional hamkorlik qilishga tayyorman.
Eva Gergel - Sizning dizayn bo'yicha mutaxassisingiz
Ko'chmas mulk bo'yicha mutaxassis • Huquqiy ta'minot va bitimlar xavfsizligi bo'yicha mutaxassis
Ko'chmas mulk sohasida ob'ektning chiroyli taqdimoti muvaffaqiyatning atigi 10 foizini tashkil qiladi. Qolgan 90% qonuniy soflik, aniq hisob-kitoblar va benuqson hujjatlardir.
Men har qanday murakkablikdagi tranzaktsiyalarga ixtisoslashganman, mijozlarga mutlaq moliyaviy va huquqiy xavfsizlikni ta'minlayman. Men bozorning huquqiy nozik tomonlarini, kontragentlarni ro'yxatdan o'tkazish va tekshirishning nuanslarini suvga o'rdak kabi ko'rib chiqaman. Kasbning barcha tuzoqlarini bilish menga shartnomalar qatorini o‘qib chiqish va mumkin bo‘lgan xavflar paydo bo‘lishidan oldin manfaatlaringizni himoya qilish imkonini beradi.
Asosiy vakolatlar:
Tranzaksiyalarning huquqiy muhandisligi: ob'ektlar tarixining chuqur auditi, ishlab chiquvchilarni tekshirish, yashirin og'irliklar, hibsga olishlar va huquqiy xavflarni aniqlash.
Mutaxassisning kalit topshirig'i: barcha byurokratik tartib-qoidalar, departamentlar va departamentlar bilan bog'liq tartib-qoidalar bo'yicha mukammal bilim. sotish/kapitalda ishtirok etish shartnomalari.
Boshqaruv risklari: har qanday bahsli vaziyatlarni bashorat qilish va zararsizlantirish. Men bozorning pastki tomonlarini va vijdonsiz tomonlarning barcha hiylalarini bilaman, shuning uchun men har doim oldinda o'ynayman.
Investitsiyalarni himoya qilish: Men sizga insoniy va huquqiy omillarni minimallashtirgan holda turar-joy va tijorat ko'chmas mulkiga foydali va xavfsiz sarmoya kiritishingizga yordam beraman.
Mening ishimga yondashuvim:
realest. Shartnomada narx bor va mening vazifam - bu narx har doim mening mijozim foydasiga bo'lishiga ishonch hosil qilish - siz orzu qilingan ob'ektni yoki ishonchli investitsiya vositasini tanlaysiz va men barcha hujjatlarni, muzokaralarni va tavakkalchiliklarni o'z zimmamga olaman.”
Eva Gergel - sizning shaxsiy huquqiy qalqoningiz va ko'chmas mulk olamida ishonchli qo'llanma.
barcha yirik ishlab chiqaruvchilardan yangi binolarda ko'chmas mulkni tanlash
Ikkilamchi bozordagi ob'ektlarni tanlash (30+ isbotlangan variantlar)
mol-mulkingizni to'liq tayyorlash va bozor tahlili bilan sotish
Byudjet va vaqt ramkasiga muvofiq individual investitsiya strategiyalari
joylar, narxlar va o'sish istiqbollari tahlillari
Xavflar va qonuniy tozalik uchun ob'ektlar va hujjatlarni tekshirish
Ko'chmas mulkning bozor qiymatini baholash
Investitsion xususiyatlarini ishga tushirish, etkazib berish va boshqarish bo'yicha maslahatlar