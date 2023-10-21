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Yangi binolarni sotuvi ichida Navoiy Region

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Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Shaykhontohur Tumani, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Застройщик    “GARANT UCHQUDUQ” MCHJ»   Добро пожаловать в ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК», ведущую строительную компанию в городе Навои, занимающуюся предоставлением первоклассных строительных услуг и предоставлением высококачественных квартир и современных домов. Стремясь к совершенству, мы предлагаем вам лучшие адреса в Навои, где вас ждут роскошь и комфорт.   О жилом комплексе   Добро пожаловать в исключительный жилой комплекс «ORZULAR», разработанный ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК». Этот современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Навои, предлагает ряд недорогих домов, предназначенных для воплощения вашей мечты в реальность. На 9 этажах современного дизайна "ORZULAR" представлены различные варианты жилья, соответствующие разным стилям жизни и предпочтениям. От стильных квартир до просторных домов, мы предлагаем широкий выбор планировок для удовлетворения ваших конкретных потребностей. Для обеспечения вашей безопасности и удобства система внутренней связи удобно расположена на территории комплекса, обеспечивая безопасный контроль доступа и спокойствие для вас и вашей семьи. "ORZULAR" разработан с заботой о семьях. В комплексе вы найдете школу и детский сад, что обеспечит легкий доступ к качественному образованию для ваших детей. Попрощайтесь с долгими поездками на работу и оцените удобство доступности учебных заведений. На территории жилого комплекса имеются паркинги и гаражи, обеспечивающие удобные и безопасные варианты парковки для жильцов и их гостей. Вы можете быть уверены, что ваши автомобили находятся под надежной охраной. Расположенный в оживленном городе Навои, «ORZULAR» предлагает новые дома и квартиры в современном стиле, отражающем современный образ жизни. Испытайте радость владения новым домом, сочетающим в себе эстетику, функциональность и доступность. Откройте для себя очарование 2x комнатных и 3x комнатных домов в Учкудуке в «МЕЧТАХ». Независимо от того, являетесь ли вы небольшой семьей или нуждаетесь в дополнительном пространстве, наши продуманно спроектированные дома удовлетворят ваши потребности и обеспечат комфортное проживание. Не упустите возможность стать частью этого исключительного жилого комплекса. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах в «ORZULAR» и обезопасить свой новый дом в оживленном городе Учкудук.   Видеонаблюдение   Кодовая дверь   Домофон   Детская площадка   Торговый центр   Адрес: Навоийская Область Учкудукский Район, Учқудуқ Шаҳар Aбай МФЙ 45 Уй
Kvartira binosi ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Kvartira binosi ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Shaykhontohur Tumani, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Taslim bo'lish: 2026
Новые жилые комплексы построены строительной компанией «Зар Модерн Уйлар» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Фундаменты добротных зданий возводились с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортабельные апартаменты отвечают всем требованиям современного человека. Площадь однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных домов от 28,15 до 99 кв. Квартиры планируется сдать владельцам до конца 2026 года. Инфраструктура В соответствии с требованиями времени на территории жилого комплекса застроены парки. Во дворе оборудована детская площадка для развлечения детей на свежем воздухе. Всем жильцам предоставляется парковка, а круглосуточные камеры видеонаблюдения на территории обеспечивают безопасность не только вас и вашей семьи, но и вашего автомобиля. Для дополнительной безопасности в поездах установлены домофоны и кодовые замки. Расположение Сириус Хаус расположен в городе Зарафшан, в районе с развитой инфраструктурой. Живя здесь, вы будете иметь быстрый доступ к городским автострадам. Детские сады и школы, аптеки и медицинские учреждения будут совсем рядом с вами. Окружающая среда со всеми удобствами делает этот жилой комплекс идеальным местом для покупки нового дома!
Kvartira binosi ЖК SIRIUS HOUSE
Kvartira binosi ЖК SIRIUS HOUSE
Shaykhontohur Tumani, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Taslim bo'lish: 2024
Новый жилой комплекс «Сириус Хаус» построен строительной компанией «Zar Modern Houses» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Крепкие здания построены с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортные люди отвечают всем потребностям современного человека. Площадь однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных домов от 28,15 до 99 кв. Квартиры должны быть переданы их владельцам до конца 2026 года. Инфраструктура Характеристики садов жилого комплекса. Управляйте двором с детской площадкой, чтобы дети могли весело провести время на свежем воздухе. Всем жильцам предоставляется парковка и круглосуточные видеокамеры на территории с камерами, предоставленными вами, вашей семьей или вашим автомобилем. Установка гондол и составных насадок для навесного оборудования. Расположение Сириус Хаус расположен в городе Заравшан, в районе с развитой инфраструктурой. Живя здесь, вы будете иметь быстрый доступ к городским автострадам. Детские сады и школы, аптеки и учреждения будут совсем рядом с вами. Окружающая среда со всеми удобствами делает этот жилой комплекс идеальным местом для покупки нового дома!
Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Shaykhontohur Tumani, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Добро пожаловать в жилой комплекс «ПАРВОЗ», созданный ООО «Зиё-ой классик», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Навоийской области. «ПАРВОЗ» состоит из девятиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни. Если вы ищете новый дом или квартиру в Навои, "ПАРВОЗ" - идеальный выбор для вас. Наши свойства тщательно разработаны, чтобы предложить комфорт и удобство в соответствии с вашим современным образом жизни. Безопасность и безопасность являются нашими главными приоритетами в "ПАРВОЗ". С системой внутренней связи, безопасными устройствами наблюдения и видеонаблюдением мы обеспечиваем безопасную среду обитания для вас и ваших близких. В жилом комплексе есть детская игровая площадка, обеспечивающая безопасное и веселое место для детей, чтобы играть и исследовать. Кроме того, мы предлагаем парковку для автомобилей, что удобно для жильцов и их гостей. Почувствуйте всю прелесть жизни в «ПАРВОЗ». Если вы ищете уютный дом с 1-x спальней или просторную квартиру с 2-x или 3-x спальнями, у нас есть варианты, соответствующие вашим потребностям и предпочтениям. Инвестируйте в дом своей мечты в «ПАРВОЗ» и наслаждайтесь сутью современной жизни в городе Навои. Если вы ищете новые дома или современные квартиры в Навоийской области, «ПАРВОЗ» приглашает вас начать это путешествие вместе с нами. Откройте для себя комфорт и стиль, ожидающие вас в «ПАРВОЗ», и почувствуйте светлое будущее в самом сердце Навои.  Адрес Навоийская Область, Город Навои, Зарафшон МФЙ 2-Даҳа Л.Толстой Кўчаси
Kvartira binosi ЖК АTU
Kvartira binosi ЖК АTU
Shaykhontohur Tumani, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК АTU   Добро пожаловать в «ATU», замечательный жилой комплекс компании «Business Fundament». Расположенный в оживленной Навоийской области, «ATU» предлагает современный и доступный жизненный опыт. «ATU», состоящий из пятиэтажного жилого комплекса, – лучший выбор для тех, кто ищет новый дом или квартиру в Навои. Наши современные и современные дизайнерские здания в «ATU» излучают элегантность и комфорт, что делает их символом современной жизни в Навои. Если вы ищете уютный дом с 1-x спальней или просторную квартиру, у нас есть варианты, соответствующие вашим потребностям и предпочтениям. В «ATU» безопасность и комфорт стоят на первом месте. Наш жилой комплекс оборудован домофоном и защищенными устройствами наблюдения, чтобы обеспечить безопасную среду проживания для вас и вашей семьи. Мы также предлагаем устройства видеонаблюдения для дополнительного спокойствия. «ATU» оказывает услуги семьям, имея на своем месте детскую площадку и детский сад, создает условия для воспитания детей. Кроме того, мы предоставляем автостоянку, которая не доставит хлопот жителям и их гостям. Откройте для себя великолепие жизни в «ATU». Если вы ищете современные дома или новые квартиры в Навоийской области, «ATU» — ваш идеальный выбор. Испытайте комфорт, стиль и светлое будущее вместе с "Business Fundament" в «ATU». Примите суть современной жизни и инвестируйте в дом своей мечты уже сегодня.   Адрес: Навоийская Область, Город Навои, Улица Садриддин Aйний
Kottej qishlog'i Rich House
Kottej qishlog'i Rich House
Shaykhontohur Tumani, O‘zbekiston
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Quruvchi: RICH HOUSE
Rich House - это современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Rich House» находится в г.Навои. На территории будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждом доме. «Rich House» – отличное решение как для отдыха, так и для постоянного проживания. Коттеджи будут сдаваться в виде коробки с межкомнатными перегородками и готовым фасадом. На территории «Rich House» будут магазины, детский сад, детская площадка, мини стадион, зона озеленения, фитнес центр, мечеть. Для безопасности жителей будет охрана территории, видеонаблюдение 24/7 и закрытая зона. Только сейчас на этапе котлована предлагаются выгодные условия рассрочки. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными вариантами.