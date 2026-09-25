  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Tomdi tumani

in Tomdi tumani, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

;
kvartiralar
1
uyda
1
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
dan
$555
Topshirish muddati 2025
Toshkent shahridagi yangi bino BETTER BEST Development Chigil Residence ishlab chiqaruvchisidan! Ushbu majmua 55,9 m2 dan 88,88 m2 gacha bo'lgan shinam kvartiralarni o'z ichiga oladi, ularni 30% boshlang'ich to'lov bilan sotib olishingiz mumkin. Mavjud kvartiralar: 2 xonali kvartira -…
Quruvchi
BETTER BEST Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BETTER BEST Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kottej qishlog'i Rich House
Kottej qishlog'i Rich House
Kottej qishlog'i Rich House
Kottej qishlog'i Rich House
Kottej qishlog'i Rich House
Kottej qishlog'i Rich House
Zarafshan, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Rich House - это современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Rich House» находится в г.Навои. На территории будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждом доме. «Rich House» – отличное решение как для отдыха, так и для постоянног…
Quruvchi
RICH HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
RICH HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Xaritada