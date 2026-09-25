  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Uchquduq

Uchquduqda, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

;
kvartiralar
2
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК SIRIUS HOUSE
Kvartira binosi ЖК SIRIUS HOUSE
Kvartira binosi ЖК SIRIUS HOUSE
Kvartira binosi ЖК SIRIUS HOUSE
Kvartira binosi ЖК SIRIUS HOUSE
Uchquduq, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Новый жилой комплекс «Сириус Хаус» построен строительной компанией «Zar Modern Houses» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Крепкие здания построены с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортные люди о…
Quruvchi
ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Uchquduq, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Застройщик    “GARANT UCHQUDUQ” MCHJ»   Добро пожаловать в ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК», ведущую строительную компанию в городе Навои, занимающуюся предоставлением первоклассных строительных услуг и предоставлением высококачественных квартир и современных домов. Стремясь к совершенству, мы пре…
Quruvchi
“GARANT UCHQUDUQ” MCHJ
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
“GARANT UCHQUDUQ” MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Xaritada