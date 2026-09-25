  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Xatirchi tumani

in Xatirchi tumani, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

;
kvartiralar
1
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Zarafshan, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Добро пожаловать в жилой комплекс «ПАРВОЗ», созданный ООО «Зиё-ой классик», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Навоийской области. «ПАРВОЗ» состоит из девятиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни. Если вы ищете новый дом или квартиру в Навои…
Quruvchi
ООО «Зиё-ой классик»
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ООО «Зиё-ой классик»
Aloqa tillari
Русский
Xaritada