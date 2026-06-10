  1. Realting.uz
  2. Qurilish kompaniyalar
  3. Ягона Уйлар Маркази

Ягона Уйлар Маркази

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Arizani qoldiring
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Quruvchi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2025
Plattaformada
Plattaformada
2 yillar 10 oylar
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Veb-sayt
Veb-sayt
Ish vaqti
Hozir yopiq
Quruvchi to‘g‘risida

Ягона Янги Уйлар Маркази — замонавий кўчмас мулк оламидаги ишончли йўлбошчингиз.
Бу ерда фақат тасдиқланган қурилувчилар, ҳақиқий таклифлар ва долзарб нархлар жамланган.

✨ Нега айнан биз?
— Орзудаги уйни стресссиз ва алдамчиликсиз танлашга ёрдам берамиз
— Танловдан тортиб калитгача — барча босқичда сиз билан бирга
— Ипотека, акция ва юридик масалалар бўйича маслаҳат берамиз
— Фақат лицензияга эга агентлар ва қурилувчилар билан ишлаймиз

📍 Янги уй сотиб олмоқчимисиз? Марҳамат — бизда ҳаммаси тайёр.
Ишонч билан танланг. Хотиржам харид қилинг.

Xizmatlar

🔹 Ягона Янги Уйлар Марказининг хизматлари:

1. Янги уйларни танлаб бериш (подбор под ключ)
— Мижоз параметрларига кўра квартиралар танлови (бюджет, жойлашув, режа)
— Қурилувчиларнинг амалдаги акциялари, чегирмалари ва махсус таклифлари бўйича маслаҳатлар

2. Касбий ҳужжатлаштириш ва ҳамроҳлик
— Объектларни солиштириш
— Қурилувчи ҳужжатларини текшириш
— Квартирни брон қилиш
— Шартнома имзолангунча ва калитни олишгача тўлиқ ҳамроҳлик

3. Ипотека бўйича маслаҳатлар
— Банклар ва ипотека дастурлари танлови
— Ҳужжатлар тўпламини тайёрлаш
— Тасдиқлаш ва шартнома тузишда қўллаб-қувватлаш

4. Риэлторлар ва агентликлар билан ҳамкорлик
— Мижозларнинг шаффоф рўйхатдан ўтказилиши
— Қурилувчи билан шартнома асосида комиссия
— CRM ва IP-телефония орқали келишувларни қўллаб-қувватлаш

5. Digital-инструментларни интеграция қилиш
— Интерактив шахматкалар
— 3D-турлар ва рақамли витриналар
— amoCRM / Bitrix24 билан интеграция
— Онлайн рўйхат ва мижозларнинг ҳисоби

6. Юридик ҳамроҳлик
— Уй хариди билан боғлиқ ҳуқуқий масалалар бўйича маслаҳатлар
— ДДУ ва инвестиция шартномаларини текшириш
— Рўйхатдан ўтказиш органларида ҳамроҳлик

Mening sheriklarim
1 agent
Yangi binolar
Hammasini tomosha qiling 100 yangi binolar
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Zamon"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47,895
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
Zamon — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, xavfsizlik va shinam muhitni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha amaliy arxitektura, funksional rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, qulaylik kundalik hayotning ajralmas…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Qatartal"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$53,162
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Qatartal — Toshkentning komfort-sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi Dream House Development tomonidan qurilgan. Bu loyiha kundalik hayotda qulaylik, tartib va issiq muhitni qadrlaydiganlar uchun mo‘ljallangan. Majmua zamonaviy arxitektura, qulay rejalashtirish va rivojlangan infratuzilman…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Sokindiyor"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$40,707
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Sokindiyor — Toshkentdagi komfort-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi, qulaylik, xotirjamlik va kundalik hayotda amaliylikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, funksional rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayotda qulaylikn…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк "VOHA"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 5
✨ nrg Voha - Tabiat va arxitekturadan ilhomlangan premium sinf NRG VOHA - bu nafaqat turar joy, dinamik shaharda tinchlik vohasi. Kompleks nufuzli Mirzo Ulug'bek tumanida, "Oltin tepa" tumanida, shahar shovqinidan uzoqda, ammo transportning asosiy almashinuvi yonida joylashgan "Oltin tepa"…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Charx Novza"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 12
Charx Novza — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shahar hayoti qulayligi, xavfsizlik va osoyishta muhitni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy qurilish formati, oqilona rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, qulayli…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
1 2 3
Boshqa quruvchilar
AZIMUT-MIG
Oʻzbekiston, Toshkent
Yangi binolar 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
PRO Silver
UPM
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2003
Yangi binolar 1 Turar-joy mulklari 1
bozorda 19 yillik tajribaga ega etakchi va tez rivojlanayotgan rivojlanish kompaniyalaridan biri. Kompaniya innovatsion, aqlli va yuqori sifatli noyob turar-joy majmualarni yaratishga qaratilgan. Bizning asosiy e'tiborimiz nafaqat sifatli qurilish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, b…
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский
REAL LION HOUSE
Oʻzbekiston, Toshkent
Yangi binolar 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish